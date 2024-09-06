本报记者 姜 宣 刘玲玲

“2024年中非合作论坛北京峰会是进一步深化非中关系的重要机会。”冈比亚总统巴罗在接受本报记者采访时表示，以2024年中非合作论坛北京峰会为契机，“非中将继续深化各领域合作、造福双方人民，并通过共同行动为全球稳定和繁荣作出贡献”。

巴罗高度评价近年来冈中关系的发展。“冈中关系建立在相互尊重的原则上，致力于实现共同目标。”巴罗表示，近年来，两国关系不断深化，各领域合作不断拓展。

巴罗说，中国向冈比亚提供医疗物资，极大改善了当地医疗服务质量；中国政府奖学金计划和培训项目为许多冈比亚人提供接受高等教育和技能培训的机会。他表示，两国合作对冈比亚发展发挥了重要作用，希望未来双方继续拓展数字技术、可再生能源、医疗卫生等领域的合作，为双方人民创造更多福祉。

2018年9月，中国和冈比亚签署共建“一带一路”谅解备忘录。巴罗表示，冈比亚是共建“一带一路”的积极参与者，并受益于正在进行或处于规划阶段的公路、桥梁、能源等关键基础设施项目。“这些项目将改善交通网络、保障能源供应，有助于推动互联互通、创造就业机会、促进经济增长，改善冈比亚人民的生活。”在巴罗看来，共建“一带一路”促进全球共同发展繁荣，冈比亚和中国在基础设施建设、减贫和绿色发展等领域拥有巨大合作空间。

巴罗说，习近平主席是一位具有非凡远见和决心的领导人，不仅带领中国实现巨大发展，也带领中国在国际舞台上发挥重要作用。巴罗高度认同习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，认为这符合国际社会对多边主义和团结合作的期待。“中国同包括冈比亚在内的非洲国家相互尊重、共同发展。我们非常钦佩中方为推动建设一个更公平、更可持续的世界所采取的行动，期待非中合作实现更大发展。”巴罗说。

巴罗称赞中国在科技领域取得的进步，渴望同中国加强交流学习，推动冈比亚技术进步。他说，当前，中国企业积极承建冈比亚国家宽带网络、5G网络、光伏发电及储能等项目工程，丰富了两国务实合作内容，为当地经济社会发展提供新助力。巴罗认为，两国在数字技术领域的合作，有助于冈比亚融入全球数字经济发展进程，也有助于冈比亚人民享受信息服务和电子政务的便利。“我们愿意学习中国在发展智慧城市等领域的经验，这将有助于冈比亚城市现代化建设、人民生活质量改善。”巴罗表示。

巴罗认为，中国对非合作坚持平等、互惠互利。“中国已成为许多非洲国家的可靠合作伙伴。中国尊重冈比亚的主权，我们的关系建立在相互信任基础上。与中国的合作帮助冈比亚实现更好发展、更好应对挑战。”当前，国际形势变乱交织。巴罗认为，非中合作“从未如此重要”。“通过共同有力的行动，非中可以在应对气候变化、推动全球能源转型、应对健康危机等方面发挥更大作用，为全球和平与发展贡献更多力量。”

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 10 版）

(责编：白宇、袁勃)