本报记者 彭训文

“几内亚比绍与中国友谊深厚，这是双方共同珍视的宝贵财富。”来华出席2024年中非合作论坛北京峰会的几内亚比绍总统恩巴洛在接受本报记者采访时表示，此次峰会为非中携手推进现代化、共筑高水平非中命运共同体凝聚重要共识，能够助力几内亚比绍更好实现发展。

中国和几内亚比绍是可信赖的好兄弟、好伙伴。近年来，在两国元首战略指引下，双方传统友谊不断发扬光大，双边关系平稳发展，取得了丰硕合作成果。今年7月，恩巴洛总统来华进行国事访问。两国元首一致同意，将中国同几内亚比绍关系提升为战略伙伴关系。

恩巴洛表示，几内亚比绍支持习近平主席提出的共建“一带一路”倡议和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方密切在多边事务中沟通协作，推动构建人类命运共同体。

近年来，中国和几内亚比绍持续推进高质量共建“一带一路”，不断加强农业、渔业、基础设施建设等传统领域合作，稳步拓展数字经济、蓝色经济等新兴领域合作。“几十年来，中国向几内亚比绍派遣多批水稻技术专家、医疗队等，为几内亚比绍维护粮食安全、发展公共卫生事业提供助力。”恩巴洛强调，得益于与中国的合作，几内亚比绍全国范围内已经普及多种水稻种植技术，实现了稻种改良，促进了增产增收。“我深切感受到中国人民对非洲兄弟的真诚友好。”恩巴洛表示。

2023年8月，中方在中非领导人对话会上宣布发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”，助力非洲一体化和现代化事业。恩巴洛对此十分赞赏：“中方发布的这些举措，回应了全球南方对推进现代化的期待，为各国共创繁荣、共享未来提供了宝贵机遇，创造了良好条件。”

恩巴洛表示，中国通过自身成功实践，为发展中国家提供了现代化道路新选择，激励广大全球南方国家自主探索符合本国国情的发展道路。中国采取一系列务实措施，积极助力非洲国家工业化与农业现代化，大力协助非洲人才培养，为非洲国家的发展提供助力。“非中合作是全球发展合作的典范，有助于推进世界的和平发展事业。”恩巴洛说。

恩巴洛表示，2024年中非合作论坛北京峰会成果将进一步促进非洲国家与中国深化发展战略对接，为非中合作注入新动力。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 10 版）

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