人民网记者 吴超岚 羡江楠 张文捷

9月3日上午，习近平主席在北京人民大会堂会见来华出席中非合作论坛北京峰会的马拉维总统查克维拉。两国元首宣布，将中马关系提升为战略伙伴关系。查克维拉在接受记者采访时表示，马拉维在与中国的合作中受益匪浅，未来马方将继续加强同中国在各领域交流合作，期待持续扩大经贸往来，将两国经贸合作水平提升到新高度。

2007年中马建交以来，两国关系平稳健康发展，政治互信牢固，合作成果丰硕。查克维拉表示，马拉维珍视与中国的关系。中国尊重各国自主选择的发展道路，助力各国实现发展愿景。“中国真正关心发展中国家的需求，在国际场合坚定维护发展中国家正当权益。中方的支持并非空口承诺，而是基于广泛深入的交流合作。”查克维拉说，“非中合作是全球合作的典范，有助于非洲国家发展。”

2022年3月，中国与马拉维签署共建“一带一路”谅解备忘录。近年来，中国企业积极参与马拉维基础设施建设，极大改善当地经济发展状况。查克维拉表示，马中共建“一带一路”取得丰硕成果。“共建‘一带一路’帮助马拉维大力发展基础设施，通过公路、铁路和水路更好地联通非洲各国。这些基础设施不仅降低了贸易和运输成本，也提高了人民的生活水平。”

面对复杂多变的国际形势，查克维拉呼吁全球加强团结，强调南南合作的重要性。他表示，2024年中非合作论坛北京峰会为双方共同应对挑战、实现共同发展提供重要机遇。“没有任何一个国家能够独自生存与繁荣。各国应在多边主义框架下开展合作，所有国家都应得到公平对待。加强南南合作有助于全球团结。”查克维拉特别提到中国在南南合作中发挥的关键作用。他说，中国在联合国等多边舞台为发展中国家发声，展现负责任大国担当。

查克维拉说，2024年中非合作论坛北京峰会为非中加强合作提供契机，将增强双方携手应对风险挑战的能力，推动双方实现互利共赢。期待马中合作迈上新台阶，两国关系进一步向前发展。

（人民网记者袁蒙、田易参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 10 版）

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