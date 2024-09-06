本报记者 高 石 崔 琦 孟祥麟

“中非合作论坛机制持续发展、充满活力，不断谱写非中命运共同体建设新篇章。”来华出席2024年中非合作论坛北京峰会的厄立特里亚总统伊萨亚斯接受本报记者采访表示，包括厄立特里亚在内的非洲国家将进一步深化对华合作，把握发展机遇，合力克服挑战，共同营造安全稳定的国际环境，推动建设更加公正合理的国际秩序，造福非洲乃至全世界人民。

伊萨亚斯57年前首次到访中国，半个多世纪以来，见证了中国取得的伟大发展成就和翻天覆地的变化。伊萨亚斯深情忆及自己同中国的特殊情缘：“上世纪60年代我曾在中国学习，认识了质朴勤奋、吃苦耐劳的中国人民，了解了中国光辉灿烂的文明，这段经历至今深刻影响着我。”

“中国共产党带领中国人民在基础设施建设、农业、工业等领域取得举世瞩目的发展成就。中国走出了一条中国式现代化道路，创造了人类文明新形态。”伊萨亚斯表示，中国实现了政治稳定、社会和谐，日益成为引领全球治理变革的关键力量，为世界和平与发展作出了杰出贡献。“中国的发展前景光明，发展经验值得广大发展中国家学习借鉴。”伊萨亚斯说。

伊萨亚斯表示，近年来，厄中在共建“一带一路”、中非合作论坛等框架下深化能源、基础设施、农业等领域合作，开展文明交流互鉴，为两国人民带来了实实在在的福祉。“共建‘一带一路’倡议着眼解决各方共同关切的发展问题，坚持相互尊重、相互理解、大小国家一律平等，开展公平对话和国际合作，打造了共同发展的合作平台，为全球发展开辟了新空间。”伊萨亚斯表示，中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，为各国实现和平与繁荣提供了方案，将继续助力各国共同发展，惠及各国人民。

伊萨亚斯说，厄中友谊牢固、合作良好。厄立特里亚马萨瓦的北红海省博物馆陈列着刻有汉字的陶罐，是两国友好交往历史的见证。“建交30多年来，厄中两国始终相互信任、彼此支持。厄立特里亚人民永远不会忘记中国人民为厄赢得独立和解放提供的宝贵支持。”

“卫生健康、教育、农业、科技创新等都是非中合作的重点领域。”伊萨亚斯特别提到，多年来，厄中两国不断加强卫生健康领域合作。中国医疗队为厄立特里亚带来了先进的医疗技术和设备，不仅治病救人，还传授先进经验，提升了厄医疗水平，在当地广受欢迎。在中国援建的奥罗特医院，中国医疗队还引入针灸等中医诊疗服务，厄中可以继续深化该领域合作。

伊萨亚斯表示：“非中合作对于国际对非合作具有重要引领作用。作为非中之间重要的集体对话机制，中非合作论坛为促进双方共同发展搭建了平台、提供了机遇。非中领导人在此次峰会上畅叙友谊、共话合作，必将使双方人民长期受益。”

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 10 版）

(责编：白宇、袁勃)