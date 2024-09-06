本报记者 万 宇 朱瑛琪 李欣怡

在2024年中非合作论坛北京峰会高质量共建“一带一路”高级别会议上，与会代表在阅读文件。

本报记者 万 宇摄

“今年我去肯尼亚乡村视察，有个村子附近的道路都是中企修建的。很多村民都说，如果有机会，他们想去中国看看。”在2024年中非合作论坛北京峰会高质量共建“一带一路”高级别会议上，肯尼亚总统鲁托讲了这样一个故事。他说，共建“一带一路”将非洲各国和中国更紧密地联系在一起。

会议上，与会嘉宾围绕高质量共建“一带一路”深入交流，认为应持续推动共建“一带一路”合作同非盟《2063年议程》特别是“非洲基础设施发展计划”、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略紧密对接，让高质量共建“一带一路”助力非洲现代化。

马拉维总统查克维拉表示，高质量共建“一带一路”与“非洲基础设施发展计划”都主张通过高效、安全、可负担、可靠的交通设施来实现货物的顺畅流通。高质量共建“一带一路”有助于非洲自由贸易区建设。

“对非洲而言，高质量共建‘一带一路’符合非洲大陆各区域以及各国的经济社会发展愿景，带来了一系列投资机遇，为非洲实现技术进步和发展提供了更多可能。”加蓬总统恩圭马表示，加蓬希望在中非合作论坛以及共建“一带一路”框架下参与更广泛的合作。

日前，中国和科特迪瓦签署了关于共同推进“一带一路”建设的合作规划。科特迪瓦副总统科内表示，共建“一带一路”为科特迪瓦实现国家发展计划和目标提供了机遇，有助于提升科特迪瓦的地区影响力。科中合作为科特迪瓦发展大型基础设施项目作出了重大贡献。

与会嘉宾高度评价习近平主席提出的开展中非携手推进现代化十大伙伴行动。安哥拉总统特别代表、外长安东尼奥表示，安哥拉欢迎习近平主席提出的“十大伙伴行动”。共建“一带一路”是当前国际社会在推动全球基础设施建设和发展方面最具雄心的倡议之一，为非洲国家经济发展提供巨大助力。中国已成为安哥拉基础设施建设方面的主要合作伙伴。

尼日尔总理泽内表示，近年来，非中紧密协调配合，共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，为非洲人民带来了实实在在的好处。尼方赞赏中方始终致力于发展同非洲的全面战略合作伙伴关系，并为世界和平与稳定、全球经济增长以及建设更加公正合理的国际秩序作出积极贡献，这也为非洲大陆实现和平发展提供保障。

与会外方嘉宾表示，相信在非中双方共同努力下，非中高质量共建“一带一路”一定能取得更为丰硕的成果，为携手推进现代化、共筑新时代全天候非中命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 09 版）

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