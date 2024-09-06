本报记者 韩晓明 张博岚

在2024年中非合作论坛北京峰会和平安全高级别会议上，与会代表在认真听会。

本报记者 张武军摄

9月5日下午，2024年中非合作论坛北京峰会和平安全高级别会议举行。会议以“携手迈向持久和平、普遍安全的共同未来，为现代化发展提供坚实保障”为主题，来自50多个非洲国家和主要次区域组织代表出席会议。

刚果（布）总统萨苏表示：“和平与安全是实现发展的基础。持久和平、普遍安全的共同未来将为现代化发展提供坚实保障。”毛里塔尼亚总统加兹瓦尼表示：“和平与安全是实现可持续发展与繁荣的前提。”吉布提总统盖莱认为，非中有着维护和平、实现可持续发展的共同愿景。面对当前国际形势，非中双方更应该携手合作。

实现持久和平和普遍安全是中国人民和非洲人民的共同愿望，坚持安全上守望相助是构建新时代全天候中非命运共同体的应有之义。中方提出全球安全倡议，建设性参与非洲和平安全事务，积极推动地区国家就萨赫勒、非洲之角、大湖地区等热点问题展开对话合作，支持非洲提升自主维和、维稳及反恐能力，多次向非洲提供人道主义紧急粮食援助，帮助非洲应对粮食安全等非传统安全挑战。2024年中非合作论坛北京峰会上，习近平主席提出开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，安全共筑伙伴行动是其中之一。中方推动中非安全合作的实际行动赢得与会嘉宾的普遍赞誉。

“非中在安全领域开展合作至关重要。”塞舌尔总统拉姆卡拉旺表示，此次峰会展现了中非合作论坛在构建非中命运共同体方面的关键作用。塞拉利昂总统比奥表示，中非合作论坛彰显了合作的力量，为有意义的对话、相互尊重和共同繁荣提供了平台。尼日利亚总统提努布表示：“中国已经成为全球和平安全的积极推动者。中国提出全球安全倡议等重要倡议，深化了非中之间的联系，显示出非中伙伴关系变革性的力量。”

2024年中非合作论坛北京峰会通过了《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》，强调将共同落实和平安全高级别会议上达成的重要共识，深化在重大国际和地区安全问题上的沟通协作，为完善全球安全治理体系、维护国际公平正义贡献力量。

莫桑比克总统纽西表示：“只有加强多边主义，才能实现和平和安全，才能保证不同社会体系、不同意识形态、不同文化国家的权利。”索马里总统马哈茂德认为，如果世界各地的发展机会不均衡，持久和平与普遍安全就不可能实现。

萨苏表示：“非中构建命运共同体的共同意愿是双方行动的基石。共筑新时代全天候非中命运共同体必将指引双方共同维护地区乃至全球的和平与安全。”

“非洲有决心和能力开启和平与发展的新时代。为实现这一目标，同中国的合作尤其重要。”盖莱表示，非中友人相聚此次峰会，为非洲大陆的和平安全带来新的希望。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 09 版）

(责编：白宇、袁勃)