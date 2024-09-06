本报记者 强 薇 刘玲玲

在2024年中非合作论坛北京峰会工业化和农业现代化高级别会议上，与会代表在做笔记。

本报记者 强 薇摄

9月5日下午，2024年中非合作论坛北京峰会工业化和农业现代化高级别会议举行。与会非方人士积极评价非洲和中国在工业化、农业现代化和绿色发展领域合作成果，期待与中方继续相互尊重、相互支持、相互借鉴，探索具有本国特色的工业化、农业现代化和绿色发展之路，引领全球南方现代化。来自50余个非洲国家、有关非洲地区组织代表出席会议。

“中国是非洲最值得信赖的朋友，在非洲工业化和农业现代化进程中发挥着重要作用。”南非总统拉马福萨表示，习近平主席提出中非携手推进“六个现代化”对非洲有特殊意义。通过与中国的务实合作，非洲有望进一步挖掘工业化和农业现代化发展潜力，提升产业链价值链水平，实现快速、包容、可持续增长。希望以非中关系整体定位提升至新时代全天候非中命运共同体为契机，实现更加联通、繁荣、和平的非洲。

习近平主席在此次峰会上宣布开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，其中包括兴农惠民伙伴行动。马达加斯加总统拉乔利纳表示：“我们十分重视同中国在农业领域的合作，希望借鉴相关经验，助力减贫事业和农业现代化进程。”

工业化是非洲实现包容性和可持续发展的前提，是创造就业、消除贫困、提高生活水平的关键。“中国经验对非洲而言非常宝贵，通过共同努力，我们能够为人民建设可持续发展的未来。”加纳总统阿库福—阿多说，工业化可以帮助非洲形成有韧性、多样化的经济体系，促进就业。纳米比亚总统姆本巴表示，非洲现代化迫切需要加快工业化进程。中国工业化发展迅速，非洲可以从中汲取宝贵经验。“绿色、可持续发展是实现现代化的关键，要在投入和产出过程中提高效率、减少碳排放。期待此次峰会为推动非洲绿色低碳转型注入新的活力。”

在博茨瓦纳总统马西西看来，习近平主席提出的“十大伙伴行动”展示出中方对深化与非洲合作的坚定决心。他表示，工业化和农业现代化是博茨瓦纳推进经济多元化发展的必由之路。“中国拥有先进技术，是博茨瓦纳工业、农业领域重要伙伴，希望与中国加强在生物技术、自动化、农业数字化等方面合作。”

当前，中非合作向数字经济、新能源、卫星航天等领域延伸，中非工业化合作打开新空间。“工业化是经济发展的火车头，我们希望紧跟现代化潮流，推进数字化转型和绿色发展，埃中在这些领域合作前景广阔。”埃及总理马德布利表示。摩洛哥首相阿赫努什表示，摩中两国合作潜力巨大，“摩洛哥希望发展电动汽车、绿色氢能等未来产业，希望学习中国的先进经验”。

圣多美和普林西比总理特罗瓦达表示，圣普与中国的合作，尤其是在数字技术和清洁能源领域的合作，将推动圣普加快实现现代化进程。相信非中合作一定会迎来更加美好的未来，引领世界的发展和繁荣进程。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 09 版）

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