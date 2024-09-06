本报记者 俞懿春 庄雪雅

9月5日下午，2024年中非合作论坛北京峰会治国理政高级别会议在国家会议中心举行。

本报记者 俞懿春摄

9月5日下午，以“加强治国理政经验交流，探索现代化发展路径”为主题的2024年中非合作论坛北京峰会治国理政高级别会议在国家会议中心举行。与会人士高度评价新时代中国发展和中非合作取得的成就，为双方加强治国理政经验交流、开展全方位互利合作、携手推进现代化贡献智慧。

“中国愿意同其他国家在共享价值、相互尊重的基础上分享经验。”卢旺达总统卡加梅表示，在共建“一带一路”框架下，非中在诸多领域实现合作共赢，这一倡议已成为推动全球发展的重要力量。“非中合作成果体现了南南合作的重要性。非洲已经做好准备，将继续携手推动落实习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。”

“此次高级别会议的主题事关各国发展和人民福祉，完善全球治理离不开与中国开展合作。”科摩罗总统阿扎利表示，长期以来，非洲国家希望更多参与全球治理，感谢中国支持增加发展中国家尤其是非洲国家在联合国安理会和其他机构中的代表性和发言权。“非中合作在世界舞台上独树一帜，同时我们也正在携手推动建设更加公正合理的国际秩序。”

利比里亚总统博阿凯表示，许多国家在治国理政方面面临相似挑战，因此需要加强协作、拓展合作，这也正是中非合作论坛所倡导和践行的。突尼斯总理马杜里表示，加强治国理政经验交流是非中合作的重要组成部分。实现有效、透明、包容的治理将促进各国经济社会发展，助力落实联合国2030年可持续发展议程和非盟《2063年议程》。

构建人类命运共同体理念在会议上被频频提及。“非洲和中国始终是彼此可靠的伙伴。我们携手并肩，致力于实现共同发展、改善人民福祉。”赤道几内亚总统奥比昂表示，通过不断加强治国理政经验交流、深化文明互鉴，一道探索实现现代化的路径，非中一定能够增进相互理解，为携手推动构建人类命运共同体贡献力量。

中非共和国总统图瓦德拉曾多次组织内阁成员观看中国的政论专题片《将改革进行到底》，认为中国的发展经验值得中非共和国学习和借鉴。“作为全球南方的代表，中国是治国理政和经济发展的样板。”图瓦德拉高度赞赏中非合作论坛机制，“希望各国继续落实论坛会议成果，加强在治国理政、现代化发展、减贫等方面的交流与合作，共同推动构建人类命运共同体。”

津巴布韦总统姆南加古瓦表示，非洲和中国的总人口超过28亿，应共同努力发出全球南方声音。他提到，非洲和中国通过互相学习、取长补短，可以加快工业化和现代化进程。“非洲和中国给世界带来了丰富多彩的文化，我们也有着不同的治理经验，这些都将助力构建人类命运共同体。”

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 09 版）

(责编：白宇、袁勃)