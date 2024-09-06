塞内加尔对非中合作高度重视，这是基于对话、平等和互惠互利的合作。习近平主席宣布中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，进一步证明了中方一贯致力于加强非中合作。在当前国际背景下，我们继续推进现代化建设、推动构建新时代全天候非中命运共同体具有重要意义。

——中非合作论坛共同主席国塞内加尔总统法耶

我们高度赞赏习近平主席宣布的中非携手推进现代化十大伙伴行动，将同中方一道予以落实。中国同非洲的伙伴关系不仅建立在经贸往来上，更建立在高度契合的理念和一致的立场上。我们都坚信人类命运与共，应实现全面的可持续发展，让所有国家和人民获益。

——非盟轮值主席国毛里塔尼亚总统加兹瓦尼

习近平主席宣布将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，我对此表示欢迎，这体现了中国对非洲大陆及非洲各国的高度重视。中非合作论坛是帮助非盟落实《2063年议程》的重要论坛，此次峰会反映了非中对推动非洲大陆现代化建设、实现发展进步的共同意愿。非洲大陆迫切希望实现更快发展，尤其需要与中国这样始终真诚助力非洲发展的国家建立紧密的合作伙伴关系。

——南非总统拉马福萨

中国是中部非洲全天候的朋友，非方对中方提出的中非携手推进现代化十大伙伴行动表示欢迎。非洲和中国都追求和平与繁荣，推动现代化是非中的共同意愿，双方应秉持互信、务实、相互尊重和团结互助的精神，巩固已有合作成果，为子孙后代创造更美好的未来。

——刚果（布）总统萨苏

非中伙伴关系不断加强，内涵日益丰富，涉及广泛领域。2000年成立的中非合作论坛是双方关系发展的重要里程碑，在加强非中经贸关系、推动共同发展方面发挥关键作用。非中合作的成功表明，全球发展不是零和博弈。通过携手合作，非中能够创造更多发展机遇，实现共同繁荣。非中不仅有相似的历史遭遇，还有对繁荣未来的共同愿景。双方汇众智、集众力，将创造前所未有的增长和发展。

——尼日利亚总统提努布

中非合作论坛为巩固和发展非中伙伴关系搭建有效机制和高水平平台，非中伙伴关系已成为南南合作的典范。非中关系发展没有完成时，只有进行时。习近平主席在此次峰会上宣布中非关系新定位和实施中非携手推进现代化十大伙伴行动，有助于非中深化各领域合作，共同推进现代化建设，非洲国家对此表示赞赏。

——坦桑尼亚总统哈桑

中非伙伴关系是全球南南合作的主要支柱，中非共同努力将为非洲大陆创造发展新动能。习近平主席提出的全球发展倡议与联合国可持续发展目标相一致，联合国将全力支持并参与中非合作，为实现和平、可持续发展和保障人权等共同目标而努力。我十分赞赏习近平主席在此次峰会上宣布将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动。

——联合国秘书长古特雷斯

中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议旨在建设和平、团结与繁荣的人类未来，与非盟《2063年议程》高度契合。中方大力支持全球南方现代化，同非方在基础设施建设、农业、能源等领域取得了实实在在的合作成果。非中秉持相同的价值观，致力于维护世界和平安全、粮食安全、卫生和健康，推动国际减贫事业和地球生态环境保护。

——非盟委员会主席法基

（本报记者王远、王迪、韩晓明、屈佩、张博岚、刘玲玲、崔琦整理）

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 08 版）

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