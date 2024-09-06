新华社北京9月5日电 多位非洲领导人5日在出席中非合作论坛北京峰会开幕式时发表致辞，高度评价非中深厚传统友谊和中非合作论坛成立以来的积极成果，高度赞赏习近平主席提出的中非携手推进现代化“十大伙伴行动”，指出中国是非洲全天候的朋友，愿与中方共逐现代化之梦。

中非合作论坛共同主席国塞内加尔总统法耶说，中非合作论坛建立在对话、相互尊重和共建基础上，树立了构建卓有成效的伙伴关系典范。“我对习近平主席的远见卓识、充满活力的领导力以及对落实中非合作论坛会议成果的高度重视表示高度赞赏。”习近平主席在峰会开幕式上宣布的中非携手推进现代化十大伙伴行动，进一步证明了中方一贯致力于加强非中合作。法耶说，共建“一带一路”倡议为推动非洲基础设施建设特别是港口、机场、公路和铁路等方面的发展作出巨大贡献。他表示，塞内加尔支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。

非盟轮值主席国毛里塔尼亚总统加兹瓦尼说，中非合作论坛为巩固和发展非中伙伴关系搭建有效机制和高水平平台，非中伙伴关系已成为南南合作的典范。非中合作建立在友谊、尊重、互利的基础上，开辟了团结合作、加快共同发展的新道路。非洲国家将与中国共同推进现代化建设，共筑高水平非中命运共同体。在共建“一带一路”框架下，中国加大对非投资，尤其在基础设施、能源、数字化等领域，满足了非洲国家的迫切需求。中国的支持有助于非洲国家实现安全、稳定和发展，提升非洲在国际舞台上的话语权。

非洲次区域代表南非总统拉马福萨说，中非合作论坛是帮助非盟落实《2063年议程》的重要论坛，此次峰会反映了非中携手推动非洲大陆现代化建设、实现发展进步的共同意愿。“十大伙伴行动”与非洲发展议程高度契合，可以帮助非洲推动跨境跨区域互联互通，实现融合发展。习近平主席宣布中非关系新定位，体现了中国对非洲大陆及非洲各国关系的高度重视。中国与非洲人民的友谊和团结源远流长。“我们感谢中国长期以来致力于与非洲大陆扩大合作、协同发展。感谢您，习近平主席！”

刚果（布）总统萨苏说，中国是中部非洲全天候的朋友，非方对中方提出的中非携手推进现代化十大伙伴行动表示欢迎。多年来，非洲国家与中国并肩前行。基于相似的历史和价值观，非洲和中国越走越近。非中增进相互了解，有助于深化各领域合作。双方要进一步扩大共识，加强非中人民友谊，推动合作共赢。非洲和中国都追求和平与繁荣，实现现代化是非中的共同意愿，双方应秉持互信、务实、相互尊重和团结互助的精神，巩固已有合作成果，为子孙后代创造更美好的未来。

尼日利亚总统提努布说，面对全球经济和地缘政治等领域挑战，非中关系展现韧性，为国际合作树立了典范。2000年成立的中非合作论坛是双方关系发展的重要里程碑，在加强非中经贸关系、推动共同发展方面发挥关键作用。非中合作的成功表明，全球发展不是零和博弈。共建“一带一路”倡议与非洲大陆自由贸易区建设深入对接，为非洲国家提供发展新机遇。提努布特别强调文化交流的重要性，表示中国在非洲设立多个中国文化中心有力推动非中文化交流互鉴，促进了民心相通。

坦桑尼亚总统哈桑说，习近平主席在此次峰会上宣布中非关系新定位和“十大伙伴行动”，有助于非中深化各领域合作，共同推进现代化建设。近年来，非洲国家与中国之间的贸易和投资大幅增长，中国在推动非洲各国基础设施建设、工业化和中小企业发展等方面作出突出贡献。坦桑尼亚愿成为非中经济社会创新合作的示范平台。她说，中国始终是非洲发展的真伙伴，非中合作将有助于建设共同进步和繁荣的未来。习近平主席2013年访问非洲时，在坦桑尼亚提出真实亲诚对非政策理念，有力引领非中合作。她援引习近平主席的话说，“中非关系发展没有完成时，只有进行时”。

非盟委员会主席法基发表致辞时向习近平主席表达敬意，感谢习近平主席在中非合作论坛框架下为加强非中伙伴关系作出的努力。他说，“十大伙伴行动”有力表明中国愿助力推进包括非洲在内的全球南方现代化建设。法基对中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议表示认同和支持，认为三大全球倡议与非盟《2063年议程》高度契合。他还说，非洲各国深知统一对于每个国家的重要意义，因此一贯坚定支持一个中国原则，支持和平统一进程。

此外，峰会特邀嘉宾、联合国秘书长古特雷斯说，中非伙伴关系是全球南南合作的主要支柱，中非共同努力将为非洲大陆创造发展新动能。中国在消除贫困等方面取得令人瞩目的成就，为非洲发展“提供丰富的经验和技能”。中非合作将推动可再生能源革命，成为非洲“粮食体系和数字互联关键转型的催化剂”。他说，习近平主席提出的全球发展倡议与联合国可持续发展目标相一致，联合国将全力支持并参与中非合作，为实现和平、可持续发展和保障人权等共同目标而努力。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 04 版）

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