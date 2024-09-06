应中华人民共和国主席习近平邀请，2024年9月3日至5日，卢旺达共和国总统保罗·卡加梅赴华出席新一届中非合作论坛北京峰会。其间，两国元首在亲切友好气氛中举行会谈，就双边关系及共同关心的地区和国际问题进行了富有成效的交流，特别是就三大全球倡议深入交换意见，共同决定将双边关系提升为全面战略伙伴关系。

双方一致认为，中卢建交50多年来，两国传统友谊历久弥坚，政治互信持续增强，务实合作成果丰硕，在国际事务中密切配合，有力造福两国和两国人民。双方高度评价卡加梅总统2017年对华国事访问和习近平主席2018年对卢国事访问以来两国关系取得的新发展，对两国政治上相互支持、经济上合作共赢表示满意。

一、面对全球挑战，双方一致同意携手构建人类命运共同体，倡导建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，支持建设平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。卢方高度赞赏并积极支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，认为三大全球倡议为全球南方发展提供新机遇，为国际社会进步描绘新愿景，愿同中方共同落实相关倡议。

双方一致同意在和平共处五项原则基础上加强全面合作。双方强调，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持是中卢关系的基石，重申反对外部势力干涉对方内政，承诺支持对方走符合本国国情的独立发展道路。中方重申坚定支持卢方维护民族团结。卢方重申坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力，认为中国同任何国家一样，有权自主处理其内部主权事务。

二、卢方欢迎习近平主席提出的全球发展倡议，认为这一倡议将为落实联合国2030年可持续发展议程发挥重要作用，愿加入“全球发展倡议之友小组”，签署推动落实全球发展倡议谅解备忘录。卢方认为中国共产党二十届三中全会是非中关系重大机遇，中国进一步深化改革、扩大开放将为非洲提供合作机遇、增长机遇、市场机遇，愿同中方做现代化道路上的同行者，支持彼此探索基于自身文明特色、发展需求和科技与创新的现代化模式。

双方愿共同落实全球发展倡议，在倡议框架内推进合作，并继续充分发挥中卢经贸联委会机制作用，实施基础设施、农业、卫生、教育、科技、气候变化、贸易投资等各领域项目，推动高质量发展。双方将稳步推进中非合作论坛北京峰会成果落实，立足实际加强规划设计，明确优先方向和重点项目，使峰会成果取得早期收获，更好造福两国和两国人民。

三、卢方支持习近平主席提出的全球安全倡议。中卢双方赞赏对方在联合国维和事务中发挥的积极作用，愿加强两国政治磋商，夯实政治互信，促进友好合作。中方坚定支持非洲国家以非洲方式解决非洲问题，认为大湖地区国家是命运和安全共同体，支持通过内罗毕进程和罗安达路线图实现信任与和平。卢方赞赏中方为非洲和平安全作出的努力，愿与中方一道，共同为非洲和平稳定作出贡献。

双方愿共同落实全球安全倡议，在应对气候变化、网络安全、粮食安全、防灾减灾、人员安全等领域加强合作，同意切实保护本国境内对方公民、机构及项目的安全和合法权益。双方谴责一切形式的恐怖主义，反对任何针对平民的恐怖袭击，反对在反恐问题上搞“双重标准”，承诺共同打击任何形式的种族灭绝意识形态和仇恨言论，捍卫多样性的人类最高价值。

四、卢方赞赏习近平主席提出的全球文明倡议。赞同倡议所倡导的尊重世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，重视文明传承和创新，加强国际人文交流合作等理念。双方高度评价两国人权事业取得的成就，以及在文化、卫生、旅游、教育、青年、妇女发展等领域合作成果，承诺将进一步落实全球文明倡议。

双方愿共同落实全球文明倡议，进一步扩大人文交流，深化民间友好，增进民心相通，加强广播、电视、报纸、网络媒体合作，深化两国媒体在新闻报道、节目制作、人员往来等领域交流，鼓励、支持孔子学院、孔子课堂及民间中文教学机构在卢发展，并加强两国职业技术培训合作。

五、双方决定以新一届中非合作论坛北京峰会为契机，建立中卢联合工作组，推动三大全球倡议落实工作取得新进展，为促进中卢全面战略伙伴关系发展以及推动构建高水平中非命运共同体不断作出新贡献。

（新华社北京9月5日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 04 版）

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