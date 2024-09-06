我们，中华人民共和国和53个非洲国家的国家元首、政府首脑、代表团团长和非盟委员会主席，于2024年9月4日至6日在中国举行中非合作论坛北京峰会。峰会主题是“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。峰会协商一致通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》。

一、关于共筑高水平中非命运共同体

（一）我们充分肯定中非领导人在各种国际场合倡导构建人类命运共同体、高质量共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等理念倡议，呼吁世界各国同心协力，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，推动共商、共建、共享的全球治理，践行全人类共同价值，推动构建新型国际关系，共同迈向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

（二）中方积极支持非洲通过落实非盟《2063年议程》首个十年实施计划并启动第二个十年实施计划加快推进地区一体化和经济发展的努力。非方赞赏中方支持启动非盟《2063年议程》第二个十年实施计划。中方愿同非方在《2063年议程》第二个十年实施计划确定的优先领域加强合作。

（三）我们将携手落实“加强治国理政经验交流，探索现代化发展路径”高级别会议上达成的重要共识。我们认为，中非携手推进现代化是共筑高水平中非命运共同体的历史使命和时代内涵。实现现代化是世界各国的普遍追求，世界现代化应该是和平发展的现代化、互利合作的现代化、共同繁荣的现代化。中非双方愿扩大国家、立法机构、政府和地方省市间的交流，不断深化治国理政、现代化发展、减少贫困等经验交流，支持彼此探索基于自身文明特色、发展需求和科技与创新的现代化模式。中国将始终做非洲现代化道路的同行者。

非方高度评价今年7月召开的中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，认为会议对中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，将为包括非洲在内的世界各国带来更多发展机遇。

（四）今年是和平共处五项原则发表70周年，非方赞赏中国在发展对非关系中始终坚持这一重要原则，认为坚持这一原则对非洲谋求发展、维护国家间友好关系、相互尊重主权平等同样重要。中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，尊重非洲国家基于本国国情所作出的政治和经济选择，不干涉非洲国家内政，不在对非援助中附加条件。中非双方将始终秉持历久弥坚的“中非友好合作精神”，即“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”，共筑新时代全天候中非命运共同体。

（五）我们强调，中非坚持在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中方重申坚定支持非方维护国家独立统一、领土完整及主权、安全和发展利益。非方重申坚定奉行一个中国原则，重申世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。按照国际法和不干涉内政原则，香港、新疆、西藏事务是中国内政。

（六）我们认为，促进和保护包括发展权在内的人权是全人类共同的事业，应在相互尊重和平等相待、反对政治化的基础上开展人权交流与合作。我们坚决反对将人权议程、联合国人权理事会及其相关机制政治化，反对一切形式的新殖民主义和国际经济剥削，呼吁国际社会坚决抵制并打击一切形式的种族主义和种族歧视，反对基于宗教或信仰原因的不容忍、污名化及煽动暴力的行径。

（七）中方支持非洲国家在全球治理特别是在解决全球性问题的包容性框架中发挥更大影响和作用。中方认为非洲人士具有担任国际组织和机构负责人的资质并支持其履职。非方赞赏中方率先支持非盟成为二十国集团正式成员。中方将继续支持二十国集团事务中涉及非洲的优先事项，赞赏并欢迎更多非洲国家加入金砖大家庭，欢迎喀麦隆籍人士担任第79届联合国大会主席。

（八）中非共同倡导平等有序的世界多极化，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。我们呼吁对包括安理会在内的联合国进行必要改革和加强，纠正非洲遭受的历史不公，包括增加发展中国家特别是非洲国家在联合国及其安理会的代表性。中方在安理会改革问题上支持就优先解决非洲诉求作出特殊安排。

中方注意到2024年2月举行的第37届非盟峰会发布《关于建立推动公正事业和对非赔偿支付的统一战线的声明》，该声明反对贩奴、殖民主义、种族隔离等历史罪行，呼吁通过赔偿还非洲以公正。我们认为，厄立特里亚、南苏丹、苏丹、津巴布韦有权决定自己国家的命运，继续推进经济和社会发展，要求美西方结束对以上国家长期制裁和不公正待遇。

（九）中非共同倡导普惠包容的经济全球化，顺应世界各国尤其是发展中国家的普遍诉求，高度重视非洲国家关切。我们呼吁改革国际金融体系，改善对南方国家的发展融资，以实现共同繁荣，更好适应非洲发展需要。我们将积极参与并推动多边金融机构改革，包括世界银行和国际货币基金组织份额、特别提款权和投票权改革，我们呼吁提升发展中国家代表性和发言权，使国际货币金融体系更公正、更好反映世界经济格局变化。

中非将继续维护世界贸易组织核心价值和基本原则，反对“脱钩断链”，抵制单边主义、保护主义，维护包括中非在内的广大发展中成员正当利益，增添全球经济增长的活力和动力。中国支持将于2026年在非洲大陆举行的世贸组织第14届部长级会议取得发展导向性成果。中非双方将积极参与世贸组织改革，主张改革应朝着建设一个包容、透明、开放、非歧视和公平的多边贸易体制方向前进，加强发展议题在世贸组织工作中的中心地位，拥有全面、运转良好的争端解决机制，维护世贸组织基本原则。我们谴责一些发达国家对发展中国家采取侵害其可持续发展权利的单边强制性措施，反对碳边境调节机制等以应对气候变化和保护环境为由采取的单边主义和保护主义措施。我们将致力于打造安全稳定的关键矿产供应链，以造福全球、促进中非人民可持续发展。我们欢迎联合国大会倡议建立能源转型关键矿产小组，呼吁帮助原材料供应国提升产业链价值。

（十）中方赞赏乌干达于2024年1月成功举办不结盟运动第19次峰会和“77国集团和中国”第三届南方首脑会议，推动“全球南方”加强团结合作。中国和非洲作为最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，同属“全球南方”。我们始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚持独立、尊重主权和领土完整、不干涉内政、自主、团结、发展，反对意识形态划线和阵营对抗，在新一轮全球治理体系变革中维护好“全球南方”国家共同利益。中方祝贺冈比亚于2024年5月举办第15届伊斯兰合作组织首脑会议，就穆斯林世界及全人类关注的议题开展建设性对话。

（十一）中方赞赏非洲先后举办《联合国气候变化框架公约》第22次、第27次缔约方大会，积极评价2023年9月在内罗毕举行以“推动绿色增长，为非洲和世界提供气候融资解决方案”为主题的首届非洲气候峰会。我们重申《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》《巴黎协定》目标和原则的重要性。我们重申《内罗毕宣言》和《中非应对气候变化合作宣言》的重要性。我们呼吁国际社会落实公平、共同但有区别的责任等原则，尊重各国根据本国国情为实现全球共同目标自主选择能源转型路径，照顾和重视包括非洲国家在内的发展中国家的特殊性，同时兼顾小岛屿发展中国家和内陆发展中国家。忆及2016年11月第一届非洲行动峰会发表的《马拉喀什宣言》精神，我们呼吁发达国家采取更多行动，承担绿色气候基金和“损失与损害”基金、适应基金等为发展中国家提供和动员气候资金的义务，坚决履行率先减排义务，减缓和适应并重，加强对非洲国家提供资金、技术和能力建设支持，帮助非洲国家提高应对气候变化的能力、适应性和韧性。我们呼吁发达国家重视包括非洲国家在内的发展中国家应对气候变化挑战、实现可持续发展和转型的特殊需求，提供除发展援助外的可预见、持续的更多资金支持和技术转移。

我们对非洲国家特别是非洲小岛屿发展中国家面临的经济脆弱性表达关切，呼吁国际金融机构和多边开发银行探索使用多维脆弱性指数作为现有政策的补充。我们鼓励中方和具备潜力、经验的非洲国家提出三方合作倡议或项目。

二、推动高质量共建“一带一路”同非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程目标对接

（十二）我们将携手落实“高质量共建‘一带一路’，打造共商共建共享的现代化发展平台”高级别会议上达成的重要共识。我们将在和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神指引下，结合推动落实非盟《2063年议程》《中非合作2035年愿景》，秉持共商、共建、共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，将中非共建“一带一路”打造成高标准、惠民生、可持续的合作之路。我们将继续促进中非高质量共建“一带一路”同非盟《2063年议程》目标、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略紧密对接，为促进国际合作、推动全球经济增长作出更大贡献。非方热烈祝贺2023年10月在北京成功举行第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。我们一致支持联合国举办未来峰会，并通过内容积极的“未来契约”，以更好落实联合国2030年可持续发展议程。

（十三）作为非洲发展议程的重要伙伴，中方愿同论坛非方成员国、非盟及其所属机构、非洲次区域组织加强合作，积极参与落实非洲基础设施发展计划（PIDA）、总统基础设施冠军计划（PICI）、非盟发展署—非洲发展新伙伴关系（AUDA-NEPAD）、非洲农业综合发展计划（CAADP）、非洲工业化发展加速计划（AIDA）等全非计划，支持非洲经济一体化和互联互通，深化并加快中非跨国跨区域关键基础设施项目合作，促进非洲发展。我们支持推动上述计划与共建“一带一路”合作项目相对接，加强中非间物流互联互通，提升中非经贸水平。

（十四）我们强调，非洲大陆自由贸易区具有重要意义，全面履行非洲大陆自贸协定将增加附加值、创造就业，助推非洲经济发展。中方支持非洲加强贸易一体化，将继续支持非洲大陆自由贸易区全面建设、泛非支付结算系统推广使用，支持非洲国家通过中国国际进口博览会、中国—非洲经贸博览会等平台推介非洲产品，欢迎非方用好非洲农产品输华“绿色通道”。中方愿与有意愿的非洲国家商签共同发展经济伙伴关系框架协定，推动更加灵活务实的贸易投资自由化便利化安排，扩大对非洲国家自主开放，为中非经贸合作提供长期、稳定、可预期的制度保障，中方将扩大对包括非洲国家在内的最不发达国家单边开放，鼓励中国企业加强对非直接投资。

（十五）我们将加强中非投资领域合作，推进中非产业链供应链合作，提高各自生产和出口高附加值产品的能力，支持各自企业积极利用多种形式的互利合作模式，鼓励双方金融机构加强合作，拓展双边本币结算和多元外汇储备。中方支持地方对非经贸交流平台建设，推动地方园区与中国在非经贸合作区联动发展，推进中国中西部地区对非通道建设。中方鼓励本国企业扩大在非投资和雇佣当地劳动力，充分尊重国际法、当地法律法规、风俗习惯和宗教信仰，主动践行社会责任，支持非洲生产和加工本地化，助力非洲国家实现自主可持续发展，愿同非方商签并落实好双边投资促进和便利化协定，以便为中国和非洲国家企业提供稳定、公平、便利的营商环境，维护双方人员、项目和机构的安全与正当权益。中方支持非洲中小企业发展，鼓励非方用好非洲中小企业发展专项贷款。双方赞赏中国在非企业社会责任联盟实施“百企千村”活动，引导中国在非企业履行社会责任。

（十六）我们高度重视非洲发展融资关切，强烈呼吁国际金融机构资金使用向非洲国家等发展中国家倾斜，优化向非洲国家提供资金的审批程序，提升非洲融资便利性和公平性。中方愿继续向非洲金融机构提供支持。非方赞赏中国为非洲国家债务处理所作重要贡献，包括在《二十国集团缓债倡议后续债务处理共同框架》下个案债务处理以及向非洲国家转借100亿美元国际货币基金组织特别提款权等。我们呼吁国际金融机构和商业债权人按“共同行动、公平负担”原则参与非洲国家债务处理，共同帮助非洲国家应对这一关键问题。在这一框架下，应加大对包括非洲在内的发展中国家的支持，增加长期可负担融资，以保障其发展。我们重申，考虑到一些国际机构对包括非洲在内的发展中国家经济体所作主权评级将影响其借贷成本，相关评级应更加客观、透明。我们鼓励在非盟框架内、在非洲开发银行支持下创建一个非洲评级机构，旨在建立新的评估体系，重视非洲经济独特性。我们呼吁对多边开发银行进行改革，在其授权范围内采取具体举措提供补充性发展融资，包括提高补贴、优惠融资、创建适应非洲国家需求的新的融资工具等，帮助包括非洲在内的发展中国家实现可持续发展目标。

三、全球发展倡议为中非发展共同行动搭建战略框架

（十七）我们愿携手落实全球发展倡议，积极开展全球发展倡议合作，构建高质量伙伴关系。非方赞赏中方在全球发展倡议框架下提出对非合作行动，帮助非洲国家扩大粮食生产，鼓励中方加大对非农业投资、深化技术合作。我们欢迎“全球发展倡议之友小组”和“全球发展促进中心网络”推动国际社会聚焦落实发展关键问题，以加快联合国2030年可持续发展目标落实，推动联合国未来峰会取得成功并重视发展中国家的关切。我们欢迎挂牌设立中国—非洲（埃塞俄比亚）—联合国（工业发展组织）合作示范中心，旨在促进“全球南方”国家经济发展。

（十八）我们将携手落实“工业化、农业现代化和绿色发展，通往现代化之路”高级别会议上达成的重要共识。非方赞赏中方在2023年中非领导人对话会上发布的“支持非洲工业化倡议”“中国助力非洲农业现代化计划”“中非人才培养合作计划”等举措，认为其契合非洲优先需要，有助于非洲一体化和发展。

（十九）我们支持发挥中非环境合作中心、中非海洋科学与蓝色经济合作中心和中国—非洲地学合作中心作用，促进“中非绿色使者计划”“中非绿色创新计划”“非洲光带”等项目实施。我们欢迎中国—非盟能源伙伴关系发挥积极作用，中方将支持非洲国家更好利用光伏、水电、风能等可再生能源，进一步扩大在节能技术、高新技术产业、绿色低碳产业等低排放项目的对非投资规模，助力非洲国家优化能源结构和产业结构发展，发展绿氢和核能。中方支持非盟发展署—非洲发展新伙伴关系气候韧性和适应中心运营。

（二十）为抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，中方愿与非洲携手加快发展新质生产力，共同强化科技创新和成果转化，推进数字经济和实体经济深度融合。我们要携手完善全球科技治理，营造包容、开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境。我们强调和平利用科技是国际法赋予各国不可剥夺的权利，支持联合国大会“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议，确保发展中国家充分享受和平利用科技的权利。我们赞赏联合国大会协商一致通过“加强人工智能能力建设国际合作”决议。非方欢迎中方提出的《全球人工智能治理倡议》《全球数据安全倡议》，赞赏中方为增强发展中国家在人工智能、网络、数据领域全球治理中的权利所作努力。中非双方同意携手努力，通过建立国家行为准则、发展数字扫盲等举措，推动停止滥用人工智能。我们认为应坚持发展与安全并重原则，不断弥合智能鸿沟、数字鸿沟，共同做好风险防范，探讨形成以联合国为主渠道的相关国际治理框架。我们欢迎2024年7月在上海举行的世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议通过的《人工智能全球治理上海宣言》。我们欢迎2024年6月在拉巴特举行的人工智能高级别论坛通过的《非洲人工智能共识宣言》。

四、全球安全倡议为中非维护国际和平与安全共同行动提供强劲动力

（二十一）我们愿秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，携手落实全球安全倡议，开展全球安全倡议先期合作。我们将携手落实“携手迈向持久和平、普遍安全的共同未来，为现代化发展提供坚实保障”高级别会议上达成的重要共识。我们坚持通过非洲方式解决非洲问题，共同推动落实“消弭非洲枪声”倡议。中方将应非方请求积极参与针对地区热点问题的斡旋调停，为非洲实现和平稳定作出积极贡献。

我们认为“非洲和平与安全架构”是应对非洲大陆和平与安全挑战和威胁的有力、理想的规范框架，呼吁国际社会支持该框架。非方赞赏中方提出“非洲之角和平发展构想”。我们重申在联合国安理会层面密切涉非和平安全事务协作，维护共同利益。我们重申维护和平的重要性，以及联合国维和行动在维护国际和非洲和平安全中发挥的作用。中方支持联合国根据安理会第2719号决议为非洲自主维和行动提供资金支持。我们赞赏非方在非洲特别是非洲之角和萨赫勒地区打击不断增长的恐怖主义威胁的努力，呼吁推动全球反恐资源进一步向发展中国家倾斜，帮助非洲国家特别是受恐怖主义影响国家加强反恐能力建设。我们重申致力于应对非洲沿海国家面临的新型海上安全威胁，打击毒品、武器和人口贩运等跨国有组织犯罪。中方支持非盟发展署—非洲发展新伙伴关系提出的和平、安全、发展三位一体计划，将支持非盟冲突后重建和发展中心落实有关计划。

（二十二）我们对本轮巴以冲突造成加沙地带严重人道主义灾难和对全球安全产生的负面影响深表关切，呼吁切实落实联合国安理会和联合国大会有关决议，立即实现停火止战。中方赞赏非方为推动结束加沙冲突发挥的重要作用，包括推动停火止战、释放人质和增加人道主义援助。非方赞赏中方为支持巴勒斯坦人民正义事业所作巨大努力。我们重申基于“两国方案”的整体解决的至关重要性，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，实现以色列和巴勒斯坦国和平共处。我们呼吁支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处继续履行职责，避免因其中断或停止工作而引发的人道主义、政治和安全风险。我们支持一切有利于和平解决乌克兰危机的努力。我们呼吁国际社会不因巴以冲突、乌克兰危机等问题减少对非洲的支持和投入，积极支持非洲国家应对粮食安全、气候变化和能源危机等全球性挑战。

五、全球文明倡议为中非深化文化和文明对话共同行动注入生机活力

（二十三）我们愿携手落实全球文明倡议，加强文明交流，促进民心相通。非方高度评价中方在联合国提出的“文明对话国际日”决议，愿共同倡导尊重文明多样性，弘扬全人类共同价值，重视文明的传承和创新，积极推动人文交流与合作。中方高度评价2024年非盟开展“教育适合21世纪的非洲人：建设具有韧性的教育体系，提升非洲包容、终身、高品质教育的入学率”主题年，通过“中非人才培养合作计划”支持非洲实现教育现代化。中方鼓励中国企业加强对所雇佣非洲员工的培训和学历教育。中非鼓励终身学习，将继续加强技术转移、教育培训等能力建设合作，共同培养面向治理现代化、面向经济社会发展、面向科技创新增效、面向民生福祉改善的各类人才。我们将进一步扩大教育、科技、卫生、旅游、体育、青年、妇女、智库、媒体和文化等领域交流合作，厚植中非友好事业的社会基础。中方支持2026年在达喀尔举行青年奥林匹克运动会。中非将加强科技、教育、经贸、文化、旅游等各领域人员往来。

（二十四）我们赞赏中非学者共同发表“中非达累斯萨拉姆共识”，围绕如何应对当前全球性挑战提出建设性思想，充分凝聚中非理念观念共识。我们支持中非智库加强交流合作，分享发展经验。我们认为，文化合作是加强不同文明和文化间对话和相互理解的重要途径。我们鼓励中非文化机构建立友好关系，加强地方和民间文化交流。

六、中非合作论坛回顾与展望

（二十五）中非合作论坛自2000年成立以来，聚焦实现中非人民共同富裕与可持续发展，机制建设日臻完善，务实合作成果显著，成为南南合作具有参考借鉴意义的独特高效平台，引领国际对非合作。我们高度评价2021年论坛第八届部长级会议提出的“九项工程”、《达喀尔行动计划（2022—2024）》《中非合作2035年愿景》《中非应对气候变化合作宣言》各项后续行动落实取得丰硕成果，推动中非合作高质量发展。

（二十六）我们赞赏双方参加中非合作论坛第九届部长级会议的部长们的不懈努力和出色工作。根据本宣言精神，通过了《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》，中非双方将继续通过密切合作，确保行动计划获得一致全面落实。

（二十七）我们感谢中华人民共和国主席习近平和塞内加尔共和国总统法耶共同主持2024年中非合作论坛北京峰会。

（二十八）我们感谢塞内加尔共和国在2018年至2024年担任论坛共同主席国期间对论坛发展和中非关系发展所作的贡献。

（二十九）我们感谢中华人民共和国政府和人民在2024年中非合作论坛北京峰会期间给予各方的热情接待和便利。

（三十）我们欢迎刚果共和国在2024年至2027年、赤道几内亚共和国在2027年至2030年先后接任论坛共同主席国。决定中非合作论坛第十届部长级会议将于2027年在刚果共和国召开。

（新华社北京9月5日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)