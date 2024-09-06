新华社北京9月5日电（记者冯歆然、王秋韵）9月5日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同中非合作论坛非方现任共同主席国塞内加尔外长法勒、下任共同主席国刚果共和国外长加科索共同会见中外记者并答问。

王毅说，今天上午，中非合作论坛北京峰会盛大开幕。中非友好大家庭时隔6年再聚北京，共襄盛举，意义重大，影响深远。峰会期间，中非双方围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，回顾总结了中非友好历程，高度评价论坛成果落实进展，就加强中非全方位合作达成明确政治共识，一致通过了《北京宣言》和《行动计划》两份重要文件。各方一致认为，峰会取得了圆满成功，主要成果体现在四个方面。

一是中国与非洲建交国实现战略伙伴关系全覆盖。峰会期间，中方总共与30个国家建立或提升了战略伙伴关系。中国同53个非洲战略伙伴并肩站在一起，必将为促进中非人民福祉、维护世界和平稳定发挥更大作用。

二是中国与非洲的整体关系提升为新时代全天候命运共同体。经过近70年辛勤耕耘，中非关系处于历史最好时期。从新型伙伴关系，到全面战略合作伙伴关系，再到新时代全天候命运共同体，中非关系水平不断提升，定位更加清晰，内涵更加丰富，彰显了中非28亿多人民在百年变局中风雨同舟、携手同行的坚定意志，书写了构建人类命运共同体宏伟事业的全新篇章。

三是明确了中非携手推进现代化的六大主张。习近平主席提出，中非要实现公正合理的现代化、开放共赢的现代化、人民至上的现代化、多元包容的现代化、生态友好的现代化以及和平安全的现代化，得到非洲领导人广泛认同，形成了中非双方的政治共识，标志着我们对走向现代化的规律认识不断深化，对引领“全球南方”加快现代化、推动世界现代化必将产生重大和深远影响。

四是制定了下阶段中非合作的行动蓝图。双方通过了未来3年加强中非合作的《北京宣言》和《行动计划》。习近平主席宣布了中方未来3年同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，即文明互鉴、贸易繁荣、产业链合作、互联互通、发展合作、卫生健康、兴农惠民、人文交流、绿色发展和安全共筑伙伴行动。

王毅强调，峰会期间，中非双方还就国际形势和全球治理进行了战略对表，一致同意在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，捍卫发展中国家共同利益，促进国际公平正义；一致同意践行真正的多边主义，推进落实三大全球倡议，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化；一致同意打破“小院高墙”、反对歧视偏见、纠正历史不公，推动现代化发展事业惠及全体人民。本次峰会发出了中非共谋发展的时代强音，彰显了“全球南方”团结合作的坚定信心。中非“峰会周”，点亮了共筑人类命运共同体的“南方时刻”。

法勒和加科索表示，非中合作惠及几乎所有非洲国家和所有领域，助力非洲加快迈向现代化，改变了非洲命运，必将作为国际合作的典范载入史册。非方高度评价中非合作论坛第八届部长级会议成果落实，高度赞赏习近平主席宣布的中非合作新倡议新举措和中方为主办峰会发挥的领导力。本次峰会充分彰显了非中相知相亲、团结协作和互利共赢，取得圆满成功。非方愿同中方携手落实峰会成果和非中共识，深化非中友好，实现共同发展、共同繁荣。

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