新华社巴黎9月5日电（记者唐霁 邢建桥）法国总统府5日发布新闻公报说，总统马克龙当天任命米歇尔·巴尼耶为新总理，并责成他组建新政府。

该公报称，这项任命是总统马克龙在进行了“前所未有地广泛磋商”后做出的，总统“根据其宪法职责，确保新总理和即将产生的政府尽可能稳定，并能够更广泛地团结各方力量”。

从8月下旬开始，马克龙和各主要政党就新总理人选进行广泛磋商，一度曾考虑过左翼的前总理贝尔纳·卡泽纳夫、右翼的上法兰西大区议会主席格扎维埃·贝特朗、法国经济社会环境理事会主席蒂埃里·博代等人选，但都因得不到反对派的支持最终作罢。

目前，马克龙所在执政党联盟“在一起”在国民议会中的议席数只排第二位。马克龙任命的总理人选，除了执政党议员支持外，还必须有相当数量来自反对派阵营的议员支持，才能保证支持率超过半数。

总统府宣布新总理人选后，极右翼的国民联盟主席若尔当·巴尔代拉对媒体说不会马上弹劾巴尼耶，将根据其未来政策再决定下一步行动。但在国民议会议席数排在第一的左翼联盟“新人民阵线”表示强烈反对，其政党之一的社会党第一书记奥利维耶·富尔说，新总理的任命让“我们正在进入政体危机”，该党表示将会在国民议会弹劾巴尼耶。

今年73岁的巴尼耶属于法国右翼，曾数次担任政府部长，并两次担任欧盟委员。2016年起，他曾担任负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表。

在6月初举行的欧洲议会选举中，法国执政党复兴党得票率远低于极右翼的国民联盟，马克龙随即宣布解散国民议会、提前举行新一届国民议会选举。7月初，法国国民议会选举第二轮投票结束，属于“中间派”的执政党联盟与左翼联盟联手阻止了国民联盟成为国民议会第一大党，但执政党联盟未能获得第一大党地位。7月16日，马克龙批准时任总理阿塔尔的辞职请求。

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