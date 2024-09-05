新华社北京9月5日电

中华人民共和国和圣多美和普林西比民主共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，圣多美和普林西比民主共和国总理帕特里斯·特罗瓦达于2024年9月4日至7日出席在北京举行的中非合作论坛北京峰会并对中华人民共和国进行正式访问。

访问期间，中华人民共和国国务院总理李强同特罗瓦达总理举行会谈。双方在友好、坦诚、互信的气氛中，就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。两国并签署多项旨在深化中圣普友好合作的协议文件。

一、双方一致认为，近年来中圣普关系快速发展，树立了大小国家友好相处、相互尊重、互利合作的典范。为进一步提升政治互信，促进各领域合作，双方宣布将两国关系提升为战略伙伴关系。

二、双方将继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。中方赞赏并支持圣普方自主选择符合本国国情的发展道路和为发展振兴所作努力。圣普方重申坚定奉行一个中国原则，认为世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚决反对任何形式的“台湾独立”，反对外部势力干涉中国内政，重申不同台湾进行任何形式的官方往来，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。圣普方重申支持中方在涉港、涉疆、涉藏、涉海等问题上的立场。

三、双方将携手推动构建人类命运共同体，深化高质量共建“一带一路”合作。圣普方高度赞赏并坚定支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。中方欢迎圣普方加入“全球发展倡议之友小组”，双方将在全球发展倡议框架内深化各领域合作。中方愿同圣普方在全球安全倡议框架内加强合作，携手应对全球和地区性安全挑战，共同促进世界和平与安宁。圣普方欢迎中方提出的《全球人工智能治理倡议》，双方愿拓展人工智能领域交流合作。

四、双方将进一步扩大贸易投资合作，继续深化在农业、卫生、基础设施等传统领域合作，稳步拓展在数字经济、绿色发展、蓝色经济等新领域合作。圣普方感谢中方派遣农业技术、抗疟专家组和中国医疗队，实施对口医院合作机制项目，并愿为开展上述领域合作提供便利。中方欢迎圣普方积极参与中国国际进口博览会、中非经贸博览会、中国进出口商品交易会，支持圣普更多优质产品进入中国市场。中方将鼓励中国企业赴圣普投资，助力圣普经济多元化发展。

五、双方将进一步扩大人文交流，深化在文化、教育、科技、青年、妇女、媒体、人力资源开发等领域的交流合作，夯实友谊基础。双方愿加强通讯社、广播、电视等领域合作，促进两国媒体交流。圣普方愿继续为孔子学院在圣普开展中文教育提供便利，中方欢迎圣普方派遣更多留学生赴华学习。

六、双方同意就国际和多边事务加强协调配合。双方重申大小国家一律平等，反对霸权主义和强权政治，一致同意坚持真正的多边主义，坚决捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。中方支持圣多美和普林西比在国际和地区事务中发挥更大作用。双方表示愿加强在应对气候变化、维护地区安全稳定等领域的交流与合作。

七、双方一致认为，70年前和平共处五项原则的发表是国际关系史上的重大创举，为推动建立公正合理的新型国际关系作出了历史性贡献。国际社会应进一步弘扬和平共处五项原则，增进友好合作，促进世界和平与发展。

八、双方高度评价中非合作论坛成立24年来对推进中非高质量合作发挥的引领和促进作用，认为中非合作论坛北京峰会成功召开开启了中非团结合作新篇章。双方愿以《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛－北京行动计划（2025－2027）》为引领，深化中非互利务实合作，实现共同发展繁荣。双方愿积极探讨商签共同发展经济伙伴关系框架协定，推动更加灵活务实的贸易投资自由化便利化安排，为中圣普经贸合作提供长期、稳定、可预期的制度保障。

九、双方一致认为，特罗瓦达总理访华取得圆满成功，标志两国关系发展进入新阶段。圣普方对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待表示最诚挚的感谢。

(责编：卫嘉、白宇)