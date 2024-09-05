新华社北京9月5日电

中非合作论坛－北京行动计划（2025－2027）（摘要）

1.序言

2024年9月4日至6日，中非合作论坛北京峰会暨第九届部长级会议在北京召开。来自中国和53个非洲国家的国家元首、政府首脑、代表团团长、非洲联盟委员会主席（以下称“双方”）以及外交部长和负责经济合作事务的部长分别出席峰会和部长会。

双方赞赏中非合作论坛成立24年来，顺应和平、发展、合作、共赢的历史潮流，克服国际形势变乱交织、全球经济复苏乏力、新冠疫情肆虐等挑战，推动中非友好合作全面深入发展，成为南南合作的高效平台和引领国际对非合作的“金字招牌”。

双方对2021年论坛第八届部长级会议提出的“九项工程”《达喀尔行动计划（2022－2024）》《中非合作2035年愿景》《中非应对气候变化合作宣言》后续行动全面有效落实感到满意。赞赏中非领导人对话会在南非成功举办并发布“支持非洲工业化倡议”“中国助力非洲农业现代化计划”“中非人才培养合作计划”，将共同落实好上述倡议和计划，实现共同发展繁荣。

双方高度评价在新冠疫情期间，中非守望相助、共克时艰，成功举办中非团结抗疫特别峰会，为全球携手抗疫树立典范，谱写中非命运共同体的新篇章。中方感谢非方支持中方决定性的抗疫行动。非方赞赏中方给予非方重要支持和抗疫援助。

双方高度评价中非关系在真实亲诚理念和正确义利观的指引下，坚持开放包容、兼收并蓄，进入共筑高水平中非命运共同体的新时代。中方将坚持不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲国家内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取单方面政治利益。双方将始终秉持“中非友好合作精神”，共筑新时代全天候中非命运共同体。

双方充分肯定中非领导人倡导构建人类命运共同体、高质量共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议以及非盟《2063年议程》第二个十年执行计划和联合国2030年可持续发展议程等理念倡议，将同世界各国一道，推动共商共建共享的全球治理，构建新型国际关系，践行全人类共同价值，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

双方认为，非洲是共建“一带一路”合作的重要伙伴。我们将秉持共商共建共享原则，在和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的“丝路精神”和非盟《2063年议程》指引下，推动共建“一带一路”合作同非盟《2063年议程》特别是“非洲基础设施发展计划”（PIDA）、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略紧密对接，并共同加强对共建“一带一路”项目和人员安全保障，为促进国际合作、推动全球经济增长、加快落实联合国2030年可持续发展议程作出更大贡献。

中方赞赏非洲加强联合自强，加快推进一体化，团结应对各种风险挑战，赞赏埃及等非洲国家成功举办《联合国气候变化框架公约》缔约方大会。双方坚信，中国和非洲的发展将为人类发展、集体安全和相互尊重对方的文明带来更多机遇。双方将致力于就上述倡议加强合作，就发展中国家普遍关注的问题共同发声，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

双方认为，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。以中国和非洲为代表的“全球南方”蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。双方始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚持独立自主，积极开展南南合作，反对以意识形态划线和阵营对抗，在新一轮全球治理体系变革中维护好“全球南方”国家共同利益。双方支持彼此维护国家主权、安全和发展利益，非方坚定奉行一个中国原则，愿在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予坚定支持。

双方认为，中国是最大的发展中国家，致力于以高水平开放促进高质量发展，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。非方高度评价今年7月召开的中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，认为会议对中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，将为包括非洲国家在内的世界各国带来更多机遇和希望。非洲是发展中国家最集中的大陆，已全面启动非盟《2063年议程》第二个十年实施计划，加快推进非洲大陆自贸区建设，致力于打造一体化、繁荣、和平的非洲。双方将在各自国家发展振兴的基础上，共同探索和平发展的现代化、互利合作的现代化、共同繁荣的现代化，打造互信、互惠、互助、互鉴的中非合作伙伴关系，更好造福中非人民。

双方赞赏本次论坛峰会期间举办“加强治国理政经验交流，探索现代化发展路径”“工业化、农业现代化和绿色发展，通往现代化之路”“携手迈向持久和平、普遍安全的共同未来，为现代化发展提供坚实保障”“高质量共建‘一带一路’，打造共商共建共享的现代化发展平台”四场高级别会议，将结合中非领导人达成的重要共识，深化上述领域交流合作。

为落实论坛峰会成果，围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，规划今后三年或更长时间中非各领域友好互利合作，双方共同制定并一致通过本行动计划。

2.未来三年中方单方面支持非洲重点举措

非方高度赞赏习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上宣布的未来三年对非合作重点举措，认为这些举措具有前瞻性和战略性，契合非方未来发展需要，将为中非合作实现跨越式发展注入强劲动力。非方愿同中方一道，加强发展战略对接，共同推动相关举措落地见效。

中方愿同非方在未来三年实施“中非携手推进现代化十大伙伴行动”，涵盖文明互鉴、贸易繁荣、产业链合作、互联互通、发展合作、卫生健康、兴农惠民、人文交流、绿色发展、安全共筑十大领域。

文明互鉴伙伴行动。中国愿同非方携手构建全球文明倡议对话伙伴，建立中非治国理政经验交流平台。支持设立中国－非洲发展知识网络和25个中非研究中心。依托非洲领导力学院培养治国理政人才，邀请1000名非方政党人士来华交流。

贸易繁荣伙伴行动。给予同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇；与有意愿的非洲国家商签共同发展经济伙伴关系框架协定；加强检验检疫和标准合作，扩大非洲农产品输华准入。深化中非电商合作，支持非洲国家在中国“丝路电商”合作先行区设立国家馆，举办“云上大讲堂”培养非洲电商人才。实施“中非质量提升计划”，设立中非标准化合作与研究中心、中非贸易数字化互信验证平台，开展中非合格评定能力提升行动。

产业链合作伙伴行动。支持非洲本地价值链建设、制造业发展和关键矿产深加工，在非洲5个区域打造中非产业合作增长圈，援建10个产业园区配套设施项目，举办100期工业化人才研修班。着力打造中非经贸深度合作先行区，设立中非经贸深度合作服务基金，推动中非企业产贸融合和园区联动发展。实施“非洲中小企业赋能计划”，为非洲中小企业发展提供融资支持，举办50场对接活动，培训1000名经营管理人才。共建中非数字技术合作中心，促进中国企业在非洲建设20个数字基建和数字转型示范项目。

互联互通伙伴行动。中国坚定支持非洲一体化进程，将支持非洲实施30个基础设施联通项目，继续为非盟和非洲大陆自贸区建设提供帮助。推动中国企业在非洲建设和运营的交通设施与工业园区联动发展，建设中国中西部地区对非水陆铁海多式联运体系。提高中非金融市场联通水平，深化双方在本币结算、金融科技等领域合作，欢迎非洲国家在华发行熊猫债。

发展合作伙伴行动。中国愿同非方共同发表《中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明》，共建全球发展促进中心网络，援助实施1000个“小而美”民生项目；支持非洲举办2026年青奥会和2027年非洲杯。成立中国－非洲（埃塞俄比亚）－联合国（工业发展组织）合作示范中心。中国政府将捐款5000万美元续设中国－世界银行集团伙伴关系基金，重点支持非洲国家实现包容和可持续发展。同时，呼吁国际社会共同行动，激励全球私人部门向非洲国家提供流动性等资金支持，更好帮助非洲实现可持续发展。

卫生健康伙伴行动。成立中非医院联盟，同非洲国家共建一批中非联合医学中心、传统医学中心，加强传统医药、智慧医疗等领域合作，实施“微创医学”计划。深化中非公共卫生技术合作，培养100名专业人才，支持非洲疾控中心总部和5个次区域中心建设和运营，向非洲国家派遣2000名医疗队员和公共卫生专家，实施“百队千村行”义诊活动，继续对非洲遭遇的疫情提供力所能及的帮助。实施10个医疗卫生设施项目和10个疟疾消除示范项目；推动中国企业在非洲投资药品、疫苗等生产项目，扩大非洲本土药品生产能力。

兴农惠民伙伴行动。支持非洲消除饥饿、实现粮食安全和农业可持续发展，打造中非农业现代化合作网络，援建或升级10个农业技术示范中心，建设不少于10万亩中国农业标准化海外示范区，向非洲国家提供10亿元人民币紧急粮食援助。建设中非农业科技创新联盟，打造100个农业减贫示范村，向非洲国家派遣500名农业专家，培养1000名农业致富带头人，推进中非菌草合作中心和中非竹子中心建设和发展。深入开展“百企千村”活动，在妇幼健康、教育培训、乡村发展、清洁饮水等领域实施500个公益项目；鼓励在非中国企业给当地创造不少于100万个就业岗位。

人文交流伙伴行动。深入实施“未来非洲－中非职业教育合作计划”，与非洲国家共建工程技术学院，新建或升级10个“鲁班工坊”和20所学校。向非洲提供6万个研修培训名额，重点实施“非洲妇女赋能计划”和“非洲青年展翅计划”；完善中非科教合作机制平台，设立中非数字教育区域合作中心。实施10个人文交流项目，共同推进中非“文化丝路”计划，邀请非洲1000名文化和旅游专业人员来华研修，实施“中非广电视听创新合作计划”，将2026年确定为“中非人文交流年”。

绿色发展伙伴行动。支持非洲提高气候适应能力，提供新能源技术和产品，实施30个清洁能源和绿色发展项目，设立中非绿色产业链专项资金。开展防灾减灾救灾、生物多样性保护、环境质量改善、荒漠化治理等领域能力建设和联合研究，合作建设气象早期预警业务平台。设立中非和平利用核技术论坛，与非洲国家共建30个联合实验室，建设中非卫星遥感应用合作中心非洲中心，开展海洋空间规划合作，支持非洲国家参与国际月球科研站计划和中国探月探火工程。

安全共筑伙伴行动。中国愿同非方携手建立落实全球安全倡议伙伴关系，打造全球安全倡议合作示范区，开展全球安全倡议先期合作。向非方提供10亿元人民币无偿军事援助，支持非洲国家军队建设，为非方培训6000名军队人才，邀请500名非方青年军官访华，开展中非军队联演联训、联合巡航，实施“助力非洲摆脱雷患行动”。深化共建“一带一路”安全保障交流与合作，为非方培训1000名警务执法人员，共同维护合作项目及人员安全。

为推动“十大伙伴行动”实施，未来三年，中国政府愿提供3600亿元人民币额度的资金支持，包括提供2100亿元人民币信贷资金额度和800亿元人民币各类援助、推动中国企业对非投资不少于700亿元人民币，为中非各领域务实合作提供强有力支持。

此外，中非双方一致同意，进一步加强政治、和平与安全，治国理政、现代化和文明交流互鉴，共建“一带一路”，支持非洲农业现代化，支持非洲工业化，支持非洲人才培养和妇女儿童赋权，能源和贸易，可持续发展、社会人文等领域合作。

根据中非合作论坛后续机制程序规定，双方决定2027年在刚果共和国召开第十届论坛部长级会议，并于2026年和2027年分别召开第十八届和第十九届高官会。

自2030年第11届论坛部长级会议起，论坛非方共同主席任期将由6年缩短为3年。我们欢迎刚果共和国在2024年至2027年、赤道几内亚共和国在2027年至2030年先后接任论坛共同主席国。

(责编：岳弘彬、牛镛)