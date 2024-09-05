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彭丽媛同非洲国家领导人配偶共同出席中非妇女教育主题会议

2024年09月05日21:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月5日电　9月5日上午，“中非携手行动，教育赋能女性”中非妇女教育主题会议在北京钓鱼台国宾馆举行，国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛出席并致辞，来华参加2024年中非合作论坛北京峰会的26位非洲国家领导人配偶及代表共同出席。

　　彭丽媛在致辞中表示，中国和非洲是休戚与共的命运共同体，中非女性用勤劳、智慧、奉献谱写了团结合作、携手前行的华丽篇章。彭丽媛介绍了中国“春蕾计划”实施30多年来通过教育赋能女性更好实现人生价值取得的丰硕成果，高度评价近年来众多非洲女性通过接受教育实现人生价值。彭丽媛表示，在促进妇女教育事业发展、迈向美好未来的征程上，中国和非洲志同道合，双方应继续发扬中非友好合作精神，共同推动全球女童和妇女教育朝着更加公平、包容、高质量的方向发展，共建共享更加美好的世界。

　　中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔总统夫人玛丽、布隆迪总统夫人安热莉娜、赤道几内亚总统夫人康斯坦西娅、非盟轮值主席国毛里塔尼亚总统夫人达赫、莫桑比克总统夫人伊绍拉、肯尼亚总统夫人蕾切尔等代表非方发言。她们感谢彭丽媛为推动非洲女童和妇女教育事业发展作出的杰出贡献，赞赏中方长期以来在相关领域为非洲各国提供的支持和帮助，表示愿同中方加强团结合作，帮助更多女性创造幸福生活。

　　中国女航天员王亚平作为中国优秀女性代表发言。

　　彭丽媛还同非洲贵宾们一道欣赏了少年儿童合唱和京剧表演，参观了中国传统文化和妇女教育成果展示。贵宾们对孩子们的精彩演出和中华优秀传统文化赞不绝口，对中国在促进妇女事业发展方面取得的巨大成就给予高度评价，现场气氛热烈友好。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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