新华社北京9月5日电 塞内加尔总统法耶5日在中非合作论坛北京峰会开幕式上说，中非合作论坛建立在对话、相互尊重和共建基础上，树立了构建卓有成效的伙伴关系典范。

塞内加尔自2018年9月起担任中非合作论坛非方共同主席国。法耶在峰会开幕式致辞时说，作为塞内加尔新当选总统，他重申塞内加尔对非中合作的坚定承诺，这种合作建立在对不同文明平等对待、致力于互利共赢、团结合作等共同价值观的基础上。

“我对习近平主席的远见卓识、充满活力的领导力以及对落实中非合作论坛会议成果的高度重视表示高度赞赏。”法耶说，习近平主席宣布中方愿同非方携手推进现代化十大伙伴行动，进一步证明了中方一贯致力于加强非中合作。

法耶说，他特别欢迎共建“一带一路”倡议，这一倡议为推动非洲基础设施建设特别是港口、机场、公路和铁路等方面的发展作出巨大贡献。他表示，塞内加尔支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。

展望未来，法耶期待非中在农业现代化、基础设施建设、非洲工业化以及数字化建设等领域进一步加强合作。

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