人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

塞内加尔总统法耶：中非合作论坛树立卓有成效的伙伴关系典范

2024年09月05日18:52 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月5日电　塞内加尔总统法耶5日在中非合作论坛北京峰会开幕式上说，中非合作论坛建立在对话、相互尊重和共建基础上，树立了构建卓有成效的伙伴关系典范。

　　塞内加尔自2018年9月起担任中非合作论坛非方共同主席国。法耶在峰会开幕式致辞时说，作为塞内加尔新当选总统，他重申塞内加尔对非中合作的坚定承诺，这种合作建立在对不同文明平等对待、致力于互利共赢、团结合作等共同价值观的基础上。

　　“我对习近平主席的远见卓识、充满活力的领导力以及对落实中非合作论坛会议成果的高度重视表示高度赞赏。”法耶说，习近平主席宣布中方愿同非方携手推进现代化十大伙伴行动，进一步证明了中方一贯致力于加强非中合作。

　　法耶说，他特别欢迎共建“一带一路”倡议，这一倡议为推动非洲基础设施建设特别是港口、机场、公路和铁路等方面的发展作出巨大贡献。他表示，塞内加尔支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。

　　展望未来，法耶期待非中在农业现代化、基础设施建设、非洲工业化以及数字化建设等领域进一步加强合作。　

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部