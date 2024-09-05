新华社北京9月5日电 南非总统拉马福萨5日在中非合作论坛北京峰会开幕式上说，中国国家主席习近平宣布将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动，这些行动与非洲发展议程高度契合。

拉马福萨当天在峰会开幕式发表致辞时说，中非合作论坛是帮助非盟落实《2063年议程》的重要论坛，此次峰会反映了非中对推动非洲大陆现代化建设、实现发展进步的共同意愿。

拉马福萨指出，中国与非洲人民的友谊和团结源远流长。“我们感谢中国长期以来致力于与非洲大陆扩大合作、协同发展。感谢您，习近平主席。”

拉马福萨说，习近平主席提出的中非携手推进现代化十大伙伴行动与非盟《2063年议程》高度契合。这些行动可以帮助非洲推动跨境跨区域互联互通，实现融合发展。

习近平主席在峰会开幕式上宣布，将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，拉马福萨对此表示欢迎，认为这体现了中国对非洲大陆及非洲各国关系的高度重视。

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