人民网罗马9月5日电（记者谢亚宏）波黑当地时间9月4日，由中国建筑三局承建的波黑泛欧5C走廊高速公路Lot1项目竣工通车仪式在黑塞哥维那隧道口举行。波黑部长会议主席博尔娅娜·克里什托、克罗地亚总理安德烈·普连科维奇、波黑联邦总理内尔明·尼克希奇、项目业主波黑联邦高速公路局董事长丹尼斯·拉西奇等参加通车仪式，标志着项目全面移交通车。

通车仪式现场。 中国建筑三局供图

波黑泛欧5C走廊高速公路Lot1项目（波契泰利—兹维罗维契次段）为双向四车道智能化高等级公路，主线全长10.095公里，直通克罗地亚西南部普洛切港，延伸至匈牙利首都布达佩斯。通车后，将使从查普利纳前往波黑首都萨拉热窝的时间由原来的两个半小时缩减为一个半小时。该高速建成后将有效提高当地的人员流通和货物运输的便利性，成为带动波黑经济增长的一大引擎。同时，该项目是中东欧地区极为重要的一条交通线，是推动“一带一路”项目的关键一环，在中东欧经济版图中具有重要意义，也是中国企业在波黑承建的第一条高速公路工程。

项目建设期间，中国建筑三局项目部招聘了70余名波黑籍属地人，外籍员工比例最高达到60%。同时，项目邀请专业培训机构开展职业安全技能和施工设备操作技术培训，为波黑输送了一大批管理人员和工程技术人员，帮助当地人在家门口实现就业。

波黑主流媒体《晚报》评选该项目为“波黑晚报奖章2020年度企业奖”，中国建筑是当时获得该奖项的唯一外国企业（组织），也是首个获得该项荣誉的中国企业。

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