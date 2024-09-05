新华社坎帕拉9月5日电 高端访谈｜乌干达从中国式现代化建设中汲取宝贵经验——访乌干达副总统阿卢波

新华社记者聂祖国

乌干达副总统杰西卡·阿卢波日前在接受新华社书面采访时表示，乌干达与中国的长期友好合作令乌干达受益，乌干达从中国式现代化建设中汲取了宝贵经验。期待中非合作论坛北京峰会进一步促进两国关系发展。

阿卢波说，自1962年建交以来，乌中双边关系日益密切，乌中合作为乌干达带来了实实在在的好处。在基础设施领域，中国企业承建的卡鲁玛水电站和伊辛巴水电站缓解了当地能源短缺情况，促进了乌干达工业化进程。中国为恩德培国际机场的扩建和坎帕拉至恩德培国际机场高速公路的建设提供支持，这些项目显著改善了乌干达的互联互通条件；经贸方面，中国是乌干达外国直接投资最大来源国之一，目前约有200家中国企业在乌开展各类经营活动；在教育领域，许多乌干达学生获得奖学金前往中国学习，不少人在学成后成为国家的栋梁之材。

阿卢波表示，乌干达对中国政府和人民“为建设美好国家进行的奋斗有浓厚兴趣”。乌干达从中国式现代化建设中汲取了宝贵经验，包括对外开放、重视市场作用等，“乌干达2040愿景”等发展规划受到中国经济改革的启发。她说，乌干达希望学习借鉴中国在劳动密集型产业发展过程中的经验，进而发展技术和资本更为密集的产业。

谈及中非合作论坛，阿卢波说，这一论坛是促进非洲国家与中国合作的重要平台，在推动非中经贸往来以及双方在基础设施建设、科技、公共卫生等领域合作方面都发挥了重要作用。

阿卢波认为，中非合作论坛北京峰会将为非中关系下一阶段发展铺平道路，期待峰会为非洲应对经济挑战、实现可持续发展目标提供助力。她表示，乌干达期待通过此次峰会与中国达成更多高质量项目合作协议，助力乌干达提高农业生产力，促进工业、数字化、绿色技术发展，创造更多就业机会、提高民众福祉，她对“两国继续携手实现高质量发展、共同建设繁荣未来充满信心”。

阿卢波表示，作为不结盟运动和77国集团轮值主席国，乌干达致力于在国际舞台上促进平等、和平共处。她高度评价中国作为“全球南方”成员所作承诺，以及中国在包括联合国在内的国际舞台上对发展中国家的支持。

阿卢波说，她十分认同习近平主席关于“倡导平等有序的世界多极化”的重要主张，乌干达愿与中国继续加强团结合作，推动建立更加公正合理的全球治理体系。

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