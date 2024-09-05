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国际观察：绿色发展，中非合作拥有广阔未来

上官若水
2024年09月05日14:19 | 来源：人民网-国际频道
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实现绿色低碳发展，共同应对全球气候变化是世界发展的大趋势，更是每个国家义不容辞的责任。在国际合作中，绿色发展正逐渐成为各国重要共识。2024年中非合作论坛北京峰会上，绿色发展是一个重要议题。

非洲是全球受气候变化影响最明显的地区之一，发展方式转变的需求十分迫切。非洲资源丰富、人口众多，但是土地沙漠化严重，生态环境脆弱。因为缺乏资金、技术等，许多非洲国家采取的是高排放、高污染、高耗能的粗放式发展，脆弱的生态环境再加上粗放式发展，让非洲大陆的生态问题愈加严重。如何实现绿色低碳可持续发展，成为非洲国家的迫切的现实需求。

近年来，中国提出“双碳”目标，大力推进经济社会绿色转型，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，坚持走生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路，在新能源汽车、绿色发电等领域取得了长足的发展与进步，为推动中非绿色合作奠定坚实基础。从2000年中非合作论坛第一届部长级会议举行以来，中国先后宣布对非“十大合作计划”“八大行动”和“九项工程”，其中，绿色发展是重要的合作领域。2021年11月，中非合作论坛第八届部长级会议通过《达喀尔行动计划（2022—2024年）》和《中非应对气候变化合作宣言》，同时中国与不少非洲国家签署了应对气候变化合作文件，通过实施减缓和适应气候变化项目、共同建设低碳示范区、开展能力建设培训等方式为非洲应对气候变化提供支持。

经过努力，中非在绿色发展领域成果丰硕。肯尼亚东北部的加里萨光伏发电站由中企承建，满足当地7万户家庭供电需求，每年减排二氧化碳数万吨；中企承建的乌干达卡鲁玛水电站是乌最大水电站，并网发电后将实现每年348万吨碳减排，为提高该国人民用电安全性、便利性和可持续性作出卓越贡献；南非德阿风电场自2017年投入运行以来，每年供电约7.6亿千瓦时，满足30万户居民用电需求，每年减排二氧化碳60多万吨……这些工程给当地民众带来了实实在在的利益，带来了绿色和发展双丰收，不仅能够满足非洲国家城市化、工业化带来的电力需求，也有力缓解了生态压力，得到了非洲国家政府、社会的高度好评。

“中国的发展离不开世界,世界的繁荣也需要中国。”

中国认真帮助非洲国家发展提升绿色发展能力，是作为一个负责任大国的具体体现。据有关数据统计，到2023年，全球新增可再生能源装机容量的一半以上来自中国，中国在新能源领域的总投资达到6760亿美元，占全球总投资的38%。此外，中国还生产了全球70%的太阳能和风力发电场设备及其他关键部件。中国的这些新能源产品已经帮助发达国家每年减少约5.7亿吨的二氧化碳排放。中国的新能源产业持续发展，将为世界应对气候变化和绿色能源转型提供更多可能。

9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会举行，绿色低碳领域新的项目或计划将会引起全球关注。中国持续加强与包括非洲国家在内的“全球南方”合作，会为各国和世界可持续发展和现代化事业注入源源不断的绿色动力，中非合作也将呈现更加繁荣的崭新图景。

(责编：艾雯、杨牧)

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