人民网北京9月5日电（记者万宇、邹松）9月4日，2024中国—南非经贸论坛在北京成功举行。本次论坛由南非贸易、工业与竞争部主办，中非发展基金协办，以“推进中南经贸投资合作高质量发展”为主题。南非总统马塔梅拉·西里尔·拉马福萨出席论坛并致辞。南非贸易工业与竞争部部长帕克斯·陶、南非驻中国大使谢胜文、中国驻南非大使吴鹏、国家开发银行行长谭炯等出席论坛并发言，来自中国和南非的200多家企业、机构代表共400余人参会。

论坛会场。人民网记者 万宇摄

拉马福萨总统在致辞中表示，中南双边关系已提升为新时代全面战略合作伙伴关系，这证明了中国和南非对彼此的重要性，为中国企业赴南投资提供了坚实的政治基础。新一届中非合作论坛即将开幕，中国和非洲国家的领导人将继续探讨深化伙伴关系和互惠合作，中南企业家应抓住这一契机，进一步加深经贸往来。南非是非洲最大的经济体之一，有着良好的投资环境和有竞争力的金融市场，同时也是通往非洲大陆的重要门户。目前南非已进入深化变革转型的新时期，正努力寻找新的经济增长点，同时致力于解决社会不平等问题，期待与中国企业在电动汽车、可再生和绿色能源、基础设施、减贫等领域加强合作，共同为中南两国人民打造一个更加繁荣的未来。

拉马福萨总统致辞。主办方供图

南非贸易工业与竞争部部长帕克斯·陶表示，南非目前正在大力推进绿色能源转型，这将成为未来经济增长和创造就业机会的最重要驱动力之一。南非拥有丰富的太阳能、风能等可再生能源和可为绿色制造服务的金属矿产资源。在向可再生能源的过渡中，南非正专注于创建以绿色氢能及相关产品、电动汽车和可再生能源组件为核心的绿色制造业，期待在未来制造业的转型过程中获得更多中国企业的助力。

南非贸易工业与竞争部部长帕克斯·陶发言。主办方供图

南非驻中国大使谢胜文表示，从2009年开始中国和南非就是彼此重要的贸易伙伴，2010年起南非成为中国在非第一大贸易伙伴。中国企业在南投资额高达250亿美元，为当地创造了大量就业机会。南非企业对华投资也日益增多。随着拉马福萨总统此次访华，双方将推动一系列全方位、多领域的战略合作，本次论坛也将汇聚更多力量，更好促进双方经济和贸易关系发展。

南非驻中国大使谢胜文发言。主办方供图

中国驻南非大使吴鹏表示，9月2日，习近平主席和拉马福萨总统达成共识，将两国关系提升为新时代全方位战略合作伙伴关系。这确保中南关系未来将继续高质量发展，为赴南投资兴业的中国企业提供了最大的确定性。在当今变乱交织的世界上，企业在海外投资最大的风险是不确定性。南非拥有完善的基础设施、丰富的矿产资源、完备的金融服务体系、良好的工业基础，最重要的是与中国保持着最好的政治外交关系。相信在拉马福萨总统的带领下，南非政府将会为中国企业创造最好的投资环境。中国驻南非使馆也将为企业提供更多便利，期待与中南企业家共同推动双边经贸合作再上新台阶。

中国驻南非大使吴鹏发言。主办方供图

国家开发银行行长谭炯表示，国开行作为中国对外投融资合作的主力银行，高度重视并积极服务中南经贸投资合作，聚焦电力、装备、矿业、电信等重点领域，投贷联动支持了一系列双方关注的重大项目。下一步，国开行将认真落实两国元首会谈及中非合作论坛峰会成果，加强发展战略对接，丰富金融产品供给，助力基础设施建设，以高质量金融服务推动中南经贸投资合作迈上新台阶、谱写新篇章。

国家开发银行行长谭炯发言。主办方供图

论坛期间，中南企业共签署6项合作协议，涵盖清洁能源、制造业、技术合作等中南经贸合作重点领域。在主题研讨环节，与会嘉宾就能源资源、农业、制造业以及基础设施与服务业等领域合作进行了充分的交流探讨。

中南合作签约现场。人民网记者 邹松摄

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