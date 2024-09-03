宜宾五粮液股份有限公司副董事长 张 宇

五粮液集团已发展成以酒业为主业，涉足现代制造、现代包装、现代物流、金融投资、健康产业等领域的特大型国有企业集团。产业园区位于四川省宜宾市，生态环境得天独厚。

五粮液一直积极传承和弘扬中华优秀传统文化，将和美理念贯穿于企业发展各个方面。如今，产品已覆盖100多个国家和地区。

站在新的起点上，五粮液将继续助力中国白酒“走出去”，提高知名度、提升美誉度。

加强科技创新，构建适应国际合作的市场标准体系。五粮液将持续推进技术攻关，让世界更好地了解中国白酒；推动白酒产业科技对外交流合作；推进制定接轨国际的中国白酒标准。

提升消费体验，更好满足消费者需求。五粮液持续探索中国白酒国际化的新路径、新模式，完善全球市场布局；优化国际化产品体系，提升市场接受度和品牌认知度；拓展白酒消费场景，为消费者提供更好服务。

厚植文化底蕴，为推动民相亲、心相通贡献力量。五粮液将深入挖掘国家级传统酿造技艺所承载的文化内涵，当好中国白酒文化的传播者，更好增进海外消费者对品牌的文化认同，持续讲好中国故事。

(责编：崔越、刘洁妍)