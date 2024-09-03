人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2024一带一路媒体合作论坛

张宇：推进制定标准 提升消费体验

宜宾五粮液股份有限公司副董事长 张 宇
2024年09月03日17:09 | 来源：人民网-人民日报
小字号

五粮液集团已发展成以酒业为主业，涉足现代制造、现代包装、现代物流、金融投资、健康产业等领域的特大型国有企业集团。产业园区位于四川省宜宾市，生态环境得天独厚。

五粮液一直积极传承和弘扬中华优秀传统文化，将和美理念贯穿于企业发展各个方面。如今，产品已覆盖100多个国家和地区。

站在新的起点上，五粮液将继续助力中国白酒“走出去”，提高知名度、提升美誉度。

加强科技创新，构建适应国际合作的市场标准体系。五粮液将持续推进技术攻关，让世界更好地了解中国白酒；推动白酒产业科技对外交流合作；推进制定接轨国际的中国白酒标准。

提升消费体验，更好满足消费者需求。五粮液持续探索中国白酒国际化的新路径、新模式，完善全球市场布局；优化国际化产品体系，提升市场接受度和品牌认知度；拓展白酒消费场景，为消费者提供更好服务。

厚植文化底蕴，为推动民相亲、心相通贡献力量。五粮液将深入挖掘国家级传统酿造技艺所承载的文化内涵，当好中国白酒文化的传播者，更好增进海外消费者对品牌的文化认同，持续讲好中国故事。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部