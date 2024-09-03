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张胜：开放中谋发展 合作中赢认同

蜀道集团党委副书记、副董事长、总经理 张 胜
2024年09月03日17:08 | 来源：人民网-人民日报
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蜀道集团是四川省属国有企业中首家世界500强企业，并连续3年上榜。

近年来，我们锚定“加快建设现代化综合交通服务型世界一流企业”目标，大力实施体制创新、机制创新、科技创新，形成了以公路铁路投资建设运营为主业、多元产业为补充的“交通+”产业格局。

上世纪六七十年代，集团所属四川路桥就通过参与非洲援建，较早地“走出去”。共建“一带一路”倡议提出后，我们积极响应并践行，推动企业海外业务发展驶入快车道。

我们秉持互利共赢原则，助力共建“一带一路”国家的基础设施建设、资源开发和产业升级。孟加拉国达卡绕城高速公路等项目纳入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单。

我们充分发挥在深水大跨径桥梁、复杂地质条件特长隧道等领域的全球竞争力，承建土耳其1915恰纳卡莱大桥等一批重点工程，不断擦亮“中国建造”“四川建造”金字招牌。

我们通过积极参与项目所在国的公益活动，助力构建人类命运共同体。未来，我们将努力为推动高质量共建“一带一路”贡献更多力量。

(责编：崔越、刘洁妍)

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