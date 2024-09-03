云南省委宣传部副部长 冯俊扬

在推动高质量共建“一带一路”中，云南不断以开放促发展，促进民心相通，加强人文交流。

从中国昆明至老挝万象，中老铁路通车近3年来，累计开行旅客列车5.6万列，发送乘客超3800万人次。媒体聚焦中老铁路，记录铁路如何成为中老两国人民双向奔赴的发展路、幸福路、友谊路。

2024年是“中柬人文交流年”。云南省以世界遗产保护传承和价值挖掘为主题，策划开展“游云南 看吴哥”活动。云南省南亚东南亚区域国际传播中心与柬埔寨和平岛报传媒集团签署了关于持续深化国际传播领域合作的协议。今年，柬埔寨暹粒吴哥国际机场中柬文化走廊正式启用，推动文明交流互鉴，中柬媒体务实合作开启新篇章。

2022年，缅文《吉祥》杂志创刊30周年之际，云南省南亚东南亚区域国际传播中心的记者编辑创作了歌曲，并在中缅媒体双城论坛上现场演唱。在此基础上，去年两国媒体共同推出了短视频项目。

媒体是民心相通的传播者、人文交流的促进者。我们愿与各国媒体一道，携手讲好共建“一带一路”的精彩故事，为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

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