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仵江：发挥区位优势 加强互联互通

陕西省西安市委常委、宣传部部长 仵 江
2024年09月03日17:05 | 来源：人民网-人民日报
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共建“一带一路”倡议提出以来，西安立足区位优势，充分发挥“一带一路”综合试验区先行先试作用，贯彻落实新发展理念，以“硬联通”为方向、以“软联通”为支撑、以“心联通”为基础，助力共建“一带一路”高质量发展。

西安先后与共建“一带一路”国家的25个城市缔结为友好城市、47个城市缔结为友好交流城市。中欧班列（西安）已累计开行超过2万列，约占全国开行总量的1/4。西安咸阳国际机场累计开通国际航线110条，通达27个共建“一带一路”国家的54个城市，实现中亚五国航线全覆盖。

去年5月，中国—中亚峰会在西安举办。一年多来，西安推进各项重点任务有序开展，峰会成果落地见效。

中哈共建的哈萨克斯坦西安码头投入启用，中国—中亚机制秘书处挂牌运营，西安中亚公园正式开园，“中欧班列+海外仓”供应链模式迅速发展，中亚大宗商品交易中心加快建设，西安市中亚五国教育培训计划有序推进，“丝路长安”文化餐厅在中亚落地，中国—中亚人文旅游专列蓄势待发……西安与中亚五国的务实合作再上新台阶，为高质量共建“一带一路”贡献力量。

(责编：崔越、刘洁妍)

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