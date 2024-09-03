中国能建中电工程党委副书记、工会主席 李萍莉

中国能建中电工程是国际能源合作领域的高端智库和全生命周期工程服务商。

把握绿色低碳大势，壮大全球清洁能源产业链。中电工程在摩洛哥撒哈拉沙漠上设计建设的光热电站，为超过100万户当地家庭提供清洁能源；在沙特设计建设的光伏电站，为该国实现“2030愿景”提供了积极助力。

构建新型电力系统，打造互联互通能源协同体系。中电工程开展了川渝特高压输电工程、云南新型电力系统示范区建设等项目，为其他国家解决相关难题提供积极借鉴。开展中俄、中蒙、中越等双边以及中亚、澜湄等多边能源合作规划研究，既开发利用新能源，又巩固提升所在国电力系统的灵活性与适应性。

加快能源融合发展，推动全面绿色低碳转型。在国内，中电工程服务“东数西算”、推动“数能融合”，建设零碳数据中心；推动“交能融合”，利用农林生物质和可再生能源制氢技术合成绿色甲醇、航油，助力船运和航空业绿色低碳转型。在国外，中电工程为新加坡设计建设了蓄水库漂浮光伏发电系统，实现了100%绿色供水。

加强科技创新合作，促进能源可持续发展。推动中欧清洁能源电力技术研究合作，举办菲律宾新能源发展论坛，承担多项政府间科技合作项目。

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