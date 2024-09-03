重庆市荣昌区委书记 高洪波

重庆市荣昌区位于成渝主轴联结点，地处国家战略腹地，具有承东启西、双向开发的巨大潜力，是成都、重庆两大中心城市相向发展的桥梁。

近年来，荣昌突出大抓制造业、大抓科技创新、大抓民营经济、大抓招商引资、大抓项目建设、大抓数字经济的“六大抓手”，积极融入共建“一带一路”，让世界了解荣昌。

紧抓国家战略机遇，打造合作平台。立足长江经济带发展、西部陆海新通道建设、成渝地区双城经济圈建设等重大战略，与共建“一带一路”深度融合，荣昌高新区成为重庆自贸试验区荣昌联动创新区、中新（重庆）农业国际合作示范区，提升了国际知名度。

定期举办中国畜牧科技论坛、“一带一路”国际陶瓷论坛等国际交流活动，在传统佳节举办“千年荣昌·历史文化周”活动，助力共建“一带一路”国家加强文化交流，提升了文化美誉度。

以工业立区、兴区、强区，牢牢扛起工业大区责任担当。一手抓“引进来”补链延链强链，引进外资企业31家，壮大产业集群；一手抓“走出去”揽订单拓市场，助力电子电路板、光伏组件、服装等出口到70多个国家和地区，提升了产业影响力。

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