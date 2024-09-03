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张军扩：拓展区域合作 促进共赢发展

第十四届全国政协提案委员会副主任、中国发展研究基金会理事长 张军扩
2024年09月03日17:03 | 来源：人民网-人民日报
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区域合作是高质量共建“一带一路”的重要方面，高质量共建“一带一路”为区域合作提供了强大动力与平台。要充分发挥各自优势，争取更大发展成就。

坚持开放导向，维护多边主义和自由贸易。充分照顾彼此关切，尊重各国发展道路与发展政策，在区域合作中提高贸易和投资自由化便利化水平，在互通有无、优势互补中实现合作共赢，促进贸易均衡共赢发展。

进一步夯实区域合作基础。持续加大对交通、能源、通信等基础设施建设的投入，优化物流网络，提高运输效率。开展教育、文化、旅游等领域的交流合作，增进友谊。开展人才培训和交流项目，培养具有国际视野和合作能力的专业人才。

进一步拓展区域合作领域。围绕高端制造、生物医药、新材料等新兴产业，开展联合研发、技术转移和人才培养等合作。共建“数字丝绸之路”，提升区域内的数字互联互通水平，促进跨境电商发展。加大在太阳能、风能等可再生能源项目上的合作，共同推动绿色基础设施建设。在疾病防控、防灾减灾、物资保障等方面加大合作力度，共同提升应对突发公共卫生和自然灾害事件的能力。

(责编：崔越、刘洁妍)

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