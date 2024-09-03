中国交建党委委员、副总裁 杨志超

中交集团是全球领先的特大型基础设施综合服务商，也是第一批走出国门的中国企业，与157个国家和地区开展业务合作，全力打造一流企业品牌形象。

坚持互联互通、共享发展，积极贯彻高质量共建“一带一路”八项行动，在共建国家累计投资建设基础设施项目超3000个，建设了以肯尼亚蒙内铁路、中马友谊大桥、巴基斯坦瓜达尔港、几内亚凯乐塔水电站等为代表的“致富路”“连心桥”“发展港”“清洁站”，持续打造国家名片工程。

坚持履责践诺、携手互助，聚力打造“中交助梦”责任品牌，担当人才培养孵化器、突发事件应急队、生态文明护航员，实施“爱心助困”“康复助医”“幸福家园”等一系列惠民项目。

坚持美人之美、美美与共，主动尊重、加快融入、积极传播所在国文化，开展“美丽沙滩计划”等文化品牌活动和“云上看中国”“丝路书香”等人文交流项目，推动文化交流互鉴。

坚持守正创新、内外联动，持续拓展自有媒体、科普绘本、展览展会等传播载体，立体多维讲好中交故事，着力提升海外传播质效。

接下来，中交集团将聚焦价值创造、深化互联互通，生动讲好品牌故事，为展示真实、立体、全面的中国作出新的更大贡献。

(责编：崔越、刘洁妍)