通用技术集团副总经理、党组成员 古 琎

作为中国先进技术和重大装备引进的主平台，通用技术集团将绿色理念贯穿于海外投资、规划、设计、建造、运营的全过程，在孟加拉国、马来西亚、匈牙利等国建设了一系列标志性基础设施工程。

集团投资建设的匈牙利考波什堡光伏电站被匈牙利多家媒体报道。集团还在波黑、塞尔维亚、西班牙、意大利等国家进一步投资和建设了一批光伏和风电项目，形成广泛合作与深入发展的良好局面。

医疗大健康产业是集团快速发展的重要领域。近年来，集团打造集医院建设、医药与医疗器械供应、医院运营于一体的整体解决方案，与中国援外医疗队共同参与各国公共卫生体系建设。集团一系列惠民生举措被国内外媒体广泛报道。

集团通过讲述时代背景下普通人的动人故事，展现高质量共建“一带一路”为当地带来的实际变化，增进国际社会的理解和认同。在孟加拉国，集团投资建设了近10座电站，助力该国实现电力全覆盖。很多当地员工的建设故事被拍成热播短剧。集团还邀请匈牙利雇员来中国游学、参访公司总部，让他们感受中国的发展和变化。

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