携手媒体机构 增进理解认同

通用技术集团副总经理、党组成员 古 琎

作为中国先进技术和重大装备引进的主平台，通用技术集团将绿色理念贯穿于海外投资、规划、设计、建造、运营的全过程，在孟加拉国、马来西亚、匈牙利等国建设了一系列标志性基础设施工程。

集团投资建设的匈牙利考波什堡光伏电站被匈牙利多家媒体报道。集团还在波黑、塞尔维亚、西班牙、意大利等国家进一步投资和建设了一批光伏和风电项目，形成广泛合作与深入发展的良好局面。

医疗大健康产业是集团快速发展的重要领域。近年来，集团打造集医院建设、医药与医疗器械供应、医院运营于一体的整体解决方案，与中国援外医疗队共同参与各国公共卫生体系建设。集团一系列惠民生举措被国内外媒体广泛报道。

集团通过讲述时代背景下普通人的动人故事，展现高质量共建“一带一路”为当地带来的实际变化，增进国际社会的理解和认同。在孟加拉国，集团投资建设了近10座电站，助力该国实现电力全覆盖。很多当地员工的建设故事被拍成热播短剧。集团还邀请匈牙利雇员来中国游学、参访公司总部，让他们感受中国的发展和变化。

讲好品牌故事 展现中国形象

中国交建党委委员、副总裁 杨志超

中交集团是全球领先的特大型基础设施综合服务商，也是第一批走出国门的中国企业，与157个国家和地区开展业务合作，全力打造一流企业品牌形象。

坚持互联互通、共享发展，积极贯彻高质量共建“一带一路”八项行动，在共建国家累计投资建设基础设施项目超3000个，建设了以肯尼亚蒙内铁路、中马友谊大桥、巴基斯坦瓜达尔港、几内亚凯乐塔水电站等为代表的“致富路”“连心桥”“发展港”“清洁站”，持续打造国家名片工程。

坚持履责践诺、携手互助，聚力打造“中交助梦”责任品牌，担当人才培养孵化器、突发事件应急队、生态文明护航员，实施“爱心助困”“康复助医”“幸福家园”等一系列惠民项目。

坚持美人之美、美美与共，主动尊重、加快融入、积极传播所在国文化，开展“美丽沙滩计划”等文化品牌活动和“云上看中国”“丝路书香”等人文交流项目，推动文化交流互鉴。

坚持守正创新、内外联动，持续拓展自有媒体、科普绘本、展览展会等传播载体，立体多维讲好中交故事，着力提升海外传播质效。

接下来，中交集团将聚焦价值创造、深化互联互通，生动讲好品牌故事，为展示真实、立体、全面的中国作出新的更大贡献。

拓展区域合作 促进共赢发展

第十四届全国政协提案委员会副主任、中国发展研究基金会理事长 张军扩

区域合作是高质量共建“一带一路”的重要方面，高质量共建“一带一路”为区域合作提供了强大动力与平台。要充分发挥各自优势，争取更大发展成就。

坚持开放导向，维护多边主义和自由贸易。充分照顾彼此关切，尊重各国发展道路与发展政策，在区域合作中提高贸易和投资自由化便利化水平，在互通有无、优势互补中实现合作共赢，促进贸易均衡共赢发展。

进一步夯实区域合作基础。持续加大对交通、能源、通信等基础设施建设的投入，优化物流网络，提高运输效率。开展教育、文化、旅游等领域的交流合作，增进友谊。开展人才培训和交流项目，培养具有国际视野和合作能力的专业人才。

进一步拓展区域合作领域。围绕高端制造、生物医药、新材料等新兴产业，开展联合研发、技术转移和人才培养等合作。共建“数字丝绸之路”，提升区域内的数字互联互通水平，促进跨境电商发展。加大在太阳能、风能等可再生能源项目上的合作，共同推动绿色基础设施建设。在疾病防控、防灾减灾、物资保障等方面加大合作力度，共同提升应对突发公共卫生和自然灾害事件的能力。

抢抓战略机遇 协同合作共赢

重庆市荣昌区委书记 高洪波

重庆市荣昌区位于成渝主轴联结点，地处国家战略腹地，具有承东启西、双向开发的巨大潜力，是成都、重庆两大中心城市相向发展的桥梁。

近年来，荣昌突出大抓制造业、大抓科技创新、大抓民营经济、大抓招商引资、大抓项目建设、大抓数字经济的“六大抓手”，积极融入共建“一带一路”，让世界了解荣昌。

紧抓国家战略机遇，打造合作平台。立足长江经济带发展、西部陆海新通道建设、成渝地区双城经济圈建设等重大战略，与共建“一带一路”深度融合，荣昌高新区成为重庆自贸试验区荣昌联动创新区、中新（重庆）农业国际合作示范区，提升了国际知名度。

定期举办中国畜牧科技论坛、“一带一路”国际陶瓷论坛等国际交流活动，在传统佳节举办“千年荣昌·历史文化周”活动，助力共建“一带一路”国家加强文化交流，提升了文化美誉度。

以工业立区、兴区、强区，牢牢扛起工业大区责任担当。一手抓“引进来”补链延链强链，引进外资企业31家，壮大产业集群；一手抓“走出去”揽订单拓市场，助力电子电路板、光伏组件、服装等出口到70多个国家和地区，提升了产业影响力。

加快融合发展 加强科技创新

中国能建中电工程党委副书记、工会主席 李萍莉

中国能建中电工程是国际能源合作领域的高端智库和全生命周期工程服务商。

把握绿色低碳大势，壮大全球清洁能源产业链。中电工程在摩洛哥撒哈拉沙漠上设计建设的光热电站，为超过100万户当地家庭提供清洁能源；在沙特设计建设的光伏电站，为该国实现“2030愿景”提供了积极助力。

构建新型电力系统，打造互联互通能源协同体系。中电工程开展了川渝特高压输电工程、云南新型电力系统示范区建设等项目，为其他国家解决相关难题提供积极借鉴。开展中俄、中蒙、中越等双边以及中亚、澜湄等多边能源合作规划研究，既开发利用新能源，又巩固提升所在国电力系统的灵活性与适应性。

加快能源融合发展，推动全面绿色低碳转型。在国内，中电工程服务“东数西算”、推动“数能融合”，建设零碳数据中心；推动“交能融合”，利用农林生物质和可再生能源制氢技术合成绿色甲醇、航油，助力船运和航空业绿色低碳转型。在国外，中电工程为新加坡设计建设了蓄水库漂浮光伏发电系统，实现了100%绿色供水。

加强科技创新合作，促进能源可持续发展。推动中欧清洁能源电力技术研究合作，举办菲律宾新能源发展论坛，承担多项政府间科技合作项目。

发挥区位优势 加强互联互通

陕西省西安市委常委、宣传部部长 仵 江

共建“一带一路”倡议提出以来，西安立足区位优势，充分发挥“一带一路”综合试验区先行先试作用，贯彻落实新发展理念，以“硬联通”为方向、以“软联通”为支撑、以“心联通”为基础，助力共建“一带一路”高质量发展。

西安先后与共建“一带一路”国家的25个城市缔结为友好城市、47个城市缔结为友好交流城市。中欧班列（西安）已累计开行超过2万列，约占全国开行总量的1/4。西安咸阳国际机场累计开通国际航线110条，通达27个共建“一带一路”国家的54个城市，实现中亚五国航线全覆盖。

去年5月，中国—中亚峰会在西安举办。一年多来，西安推进各项重点任务有序开展，峰会成果落地见效。

中哈共建的哈萨克斯坦西安码头投入启用，中国—中亚机制秘书处挂牌运营，西安中亚公园正式开园，“中欧班列+海外仓”供应链模式迅速发展，中亚大宗商品交易中心加快建设，西安市中亚五国教育培训计划有序推进，“丝路长安”文化餐厅在中亚落地，中国—中亚人文旅游专列蓄势待发……西安与中亚五国的务实合作再上新台阶，为高质量共建“一带一路”贡献力量。

以质量为准则 注重品牌建设

贵州茅台党委副书记、工会主席、监事会主席 游亚林

2023年，茅台出口额超43亿元，占中国白酒出口额的77%。如今，企业相关产品已销往64个国家和地区，一步步走出贵州大山，走向国际市场。

1951年地方国营茅台酒厂成立后，茅台恪守“产量服从质量、速度服从质量、成本服从质量、效益服从质量”准则，这成为企业实现稳定、健康、可持续发展的动力。

通过引入和适配国际化管理准则，茅台积极适应国际市场，不断完善经营模式和发展路径，深化对国际市场的认知和对跨文化交流的理解。

根据各国消费者的消费习惯、消费路径、消费方式及消费理念变化等，茅台因地制宜做好渠道和品牌文化建设，讲好品牌故事，创新传播方式。

茅台大力弘扬中华优秀传统文化，为传承文脉贡献力量，通过多种多样的方式和手段扩大传播效果。同时，主动走出国门，开展品牌文化活动。

未来，我们将发扬丝路精神，持续锻造卓越品质，满足消费者个性化和高质量需求。怀仁爱之心酿造美酒、以文化之蕴连接世界，与更多企业一起携手共同发展。

促进民心相通 加强人文交流

云南省委宣传部副部长 冯俊扬

在推动高质量共建“一带一路”中，云南不断以开放促发展，促进民心相通，加强人文交流。

从中国昆明至老挝万象，中老铁路通车近3年来，累计开行旅客列车5.6万列，发送乘客超3800万人次。媒体聚焦中老铁路，记录铁路如何成为中老两国人民双向奔赴的发展路、幸福路、友谊路。

2024年是“中柬人文交流年”。云南省以世界遗产保护传承和价值挖掘为主题，策划开展“游云南 看吴哥”活动。云南省南亚东南亚区域国际传播中心与柬埔寨和平岛报传媒集团签署了关于持续深化国际传播领域合作的协议。今年，柬埔寨暹粒吴哥国际机场中柬文化走廊正式启用，推动文明交流互鉴，中柬媒体务实合作开启新篇章。

2022年，缅文《吉祥》杂志创刊30周年之际，云南省南亚东南亚区域国际传播中心的记者编辑创作了歌曲，并在中缅媒体双城论坛上现场演唱。在此基础上，去年两国媒体共同推出了短视频项目。

媒体是民心相通的传播者、人文交流的促进者。我们愿与各国媒体一道，携手讲好共建“一带一路”的精彩故事，为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

开放中谋发展 合作中赢认同

蜀道集团党委副书记、副董事长、总经理 张 胜

蜀道集团是四川省属国有企业中首家世界500强企业，并连续3年上榜。

近年来，我们锚定“加快建设现代化综合交通服务型世界一流企业”目标，大力实施体制创新、机制创新、科技创新，形成了以公路铁路投资建设运营为主业、多元产业为补充的“交通+”产业格局。

上世纪六七十年代，集团所属四川路桥就通过参与非洲援建，较早地“走出去”。共建“一带一路”倡议提出后，我们积极响应并践行，推动企业海外业务发展驶入快车道。

我们秉持互利共赢原则，助力共建“一带一路”国家的基础设施建设、资源开发和产业升级。孟加拉国达卡绕城高速公路等项目纳入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单。

我们充分发挥在深水大跨径桥梁、复杂地质条件特长隧道等领域的全球竞争力，承建土耳其1915恰纳卡莱大桥等一批重点工程，不断擦亮“中国建造”“四川建造”金字招牌。

我们通过积极参与项目所在国的公益活动，助力构建人类命运共同体。未来，我们将努力为推动高质量共建“一带一路”贡献更多力量。

推进制定标准 提升消费体验

宜宾五粮液股份有限公司副董事长 张 宇

五粮液集团已发展成以酒业为主业，涉足现代制造、现代包装、现代物流、金融投资、健康产业等领域的特大型国有企业集团。产业园区位于四川省宜宾市，生态环境得天独厚。

五粮液一直积极传承和弘扬中华优秀传统文化，将和美理念贯穿于企业发展各个方面。如今，产品已覆盖100多个国家和地区。

站在新的起点上，五粮液将继续助力中国白酒“走出去”，提高知名度、提升美誉度。

加强科技创新，构建适应国际合作的市场标准体系。五粮液将持续推进技术攻关，让世界更好地了解中国白酒；推动白酒产业科技对外交流合作；推进制定接轨国际的中国白酒标准。

提升消费体验，更好满足消费者需求。五粮液持续探索中国白酒国际化的新路径、新模式，完善全球市场布局；优化国际化产品体系，提升市场接受度和品牌认知度；拓展白酒消费场景，为消费者提供更好服务。

厚植文化底蕴，为推动民相亲、心相通贡献力量。五粮液将深入挖掘国家级传统酿造技艺所承载的文化内涵，当好中国白酒文化的传播者，更好增进海外消费者对品牌的文化认同，持续讲好中国故事。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 12 版）

(责编：崔越、刘洁妍)