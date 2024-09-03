中国南方电网有限责任公司党组副书记 刘启宏

南方电网积极践行新发展理念、推动高质量发展。我们从扎根中国、服务中国，到投身高质量共建“一带一路”，努力让发展成果惠及更多国家和人民，讲好中国式现代化的故事。

讲好“共同点亮万家灯火”的故事。南方电网持续为中国南方区域的100万平方公里、2.72亿人提供优质的供电。在东南亚，建设10多条跨境输电通道，与越南、老挝、缅甸电网紧密互联；高质量建成越南永新电厂、老挝南塔河1号水电站等，为当地经济社会发展提供电力保障。

讲好“人与自然和谐共处”的故事。在南美洲，我们积极共享输配电的绿色技术，建设智利首条高压直流输电线路；在中亚，合作建设乌兹别克斯坦大规模风电项目，助力清洁能源开发利用。

讲好“共建家园美美与共”的故事。在发展电力的同时，我们积极融入社区、改善民生，在越南永新电厂建设和运营过程中，提供4000多个本地就业岗位；在建设中老铁路外部供电项目过程中，为老挝北部山区修建村庄道路，改善民众出行条件。

南方电网期待同媒体一道，进一步加强交流互动，助力建设共同繁荣、清洁美丽的世界。

(责编：崔越、刘叶婷)