国家电力投资集团有限公司党组副书记、总经理 栗宝卿

作为能源电力央企，国家电投全力推进清洁低碳转型发展。截至今年7月底，国家电投电力总装机达2.44亿千瓦，其中清洁能源装机突破1.7亿千瓦，占比达70.13%。

以清洁能源投资和技术合作为抓手，国家电投持续研发先进能源技术，积极投身共建“一带一路”。目前，国家电投境外业务已涵盖47个国家和地区，其中共建“一带一路”国家38个，境外权益发电装机达到1103万千瓦，在建223万千瓦，投资建设了黑山莫祖拉风电项目、马耳他“零碳岛”储能示范项目等，为全球绿色低碳转型作出贡献。

积极履行社会责任，深入开展社区共建、生态环保等工作。我们通过公众开放日、青年交流、媒体宣传等方式，努力搭建沟通的桥梁。在国内外媒体的共同努力下，越来越多的社会公众尤其是青年开始将目光投向能源清洁低碳发展。

未来，国家电投将坚定不移“走出去”，与同行企业一道，坚持共商、共建、共享，打造多元化清洁能源发展模式，共同维护全球能源安全，助力共建“一带一路”国家绿色可持续发展。

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