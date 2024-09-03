中国社会科学院副院长、党组成员 甄占民

智库与媒体是高质量共建“一带一路”的两个重要平台，各有特点与优势。在推进高质量共建“一带一路”过程中，加强智库、媒体的合作与互动是题中应有之义，有利于实现传播广度与思想深度的有机结合，助力共建“一带一路”更深入人心。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。推进高质量共建“一带一路”既面临良好机遇，又面临一些新情况。如何更深入地阐明共建“一带一路”为世界经济增长注入新动能、为全球发展开辟新空间、为国际经济合作打造新平台的现实价值和深远影响，如何更有针对性、更有说服力地回应人们关心的热点难点问题，如何增强舆论传播的效力效能、更好地凝聚各方智慧和力量等，都需要智库与媒体开展更为有效的合作。

加强智库与媒体的合作，要立足优势互补和资源共享，建立起长久、稳定的沟通协调机制，围绕重要活动、重要课题加强共同策划、总体策划，加强传播内容和人员的互动。要善于利用互联网以及人工智能、大数据、云计算等新技术，进一步提升智库和媒体合作的水平。

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