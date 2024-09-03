立足优势互补 建立协调机制

中国社会科学院副院长、党组成员 甄占民

智库与媒体是高质量共建“一带一路”的两个重要平台，各有特点与优势。在推进高质量共建“一带一路”过程中，加强智库、媒体的合作与互动是题中应有之义，有利于实现传播广度与思想深度的有机结合，助力共建“一带一路”更深入人心。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。推进高质量共建“一带一路”既面临良好机遇，又面临一些新情况。如何更深入地阐明共建“一带一路”为世界经济增长注入新动能、为全球发展开辟新空间、为国际经济合作打造新平台的现实价值和深远影响，如何更有针对性、更有说服力地回应人们关心的热点难点问题，如何增强舆论传播的效力效能、更好地凝聚各方智慧和力量等，都需要智库与媒体开展更为有效的合作。

加强智库与媒体的合作，要立足优势互补和资源共享，建立起长久、稳定的沟通协调机制，围绕重要活动、重要课题加强共同策划、总体策划，加强传播内容和人员的互动。要善于利用互联网以及人工智能、大数据、云计算等新技术，进一步提升智库和媒体合作的水平。

展现企业担当 做好文化交流

中国石油化工集团有限公司党组书记、董事长 马永生

绿色是共建“一带一路”的底色。中国石化坚持将绿色低碳理念贯穿参与共建“一带一路”的过程，推进清洁生产，推广绿色技术。与10个共建“一带一路”国家开展液化天然气贸易，承办世界地热大会，与壳牌、巴斯夫、宝武联合开展开放式千万吨级CCUS（碳捕集、利用与封存）项目研究。

履行社会责任，展现企业担当。中国石化帮助哈萨克斯坦边远地区实现天然气进村，在柬埔寨开展“儿童生命赛跑”公益项目，在埃及与合作方共建学校、为当地儿童提供了教育机会。

建立传播渠道，做好文化交流。中国石化主动搭建海外媒体矩阵，目前粉丝总量超600万。线上线下开展“感知中国味、品味中国节、回味中国情”主题活动，在沙特阿拉伯设立“中国书架”。此外，企业法籍员工、北京冬奥会火炬手吉尔姆还以自身的经历，讲述中国石化助力地方发展的故事。

未来，中国石化将与各国媒体和社会各界加强合作，为推动高质量共建“一带一路”作出更大贡献。

扩大国际交流 推进技术应用

中国核工业集团有限公司党组副书记、总经理 申彦锋

作为中国核科技工业主体，中核集团积极投身共建“一带一路”，扩大国际交流合作，取得了一系列成果。

推进自主创新。中核集团拥有完整核工业体系，大力推动核能“三步走”战略实施，自主三代核电“华龙一号”、多用途模块化小堆“玲龙一号”、四代核电高温气冷堆等重大成果持续涌现。

推进技术应用。中核集团与巴基斯坦合作建成两大核电基地，高质量建成“华龙一号”海外首个项目；大力发展核技术应用产业，同时拓展核技术在工业、农业、医疗、环保等领域应用。

推进合作共享。中核集团坚持建设一个项目、培养一批人才、造福一方百姓、播撒一片友谊的种子。我们通过核电项目为巴基斯坦提供了高效、稳定、清洁的能源，培养了一大批本地高水平工人和核电运行工程师；为纳米比亚环境保护、社会公益、社区建设发挥了积极作用，通过“小而美”项目为非洲地区卫生健康、农业发展、食品安全提供新的解决方案，积极践行人类命运共同体理念。

助力低碳转型 维护能源安全

国家电力投资集团有限公司党组副书记、总经理 栗宝卿

作为能源电力央企，国家电投全力推进清洁低碳转型发展。截至今年7月底，国家电投电力总装机达2.44亿千瓦，其中清洁能源装机突破1.7亿千瓦，占比达70.13%。

以清洁能源投资和技术合作为抓手，国家电投持续研发先进能源技术，积极投身共建“一带一路”。目前，国家电投境外业务已涵盖47个国家和地区，其中共建“一带一路”国家38个，境外权益发电装机达到1103万千瓦，在建223万千瓦，投资建设了黑山莫祖拉风电项目、马耳他“零碳岛”储能示范项目等，为全球绿色低碳转型作出贡献。

积极履行社会责任，深入开展社区共建、生态环保等工作。我们通过公众开放日、青年交流、媒体宣传等方式，努力搭建沟通的桥梁。在国内外媒体的共同努力下，越来越多的社会公众尤其是青年开始将目光投向能源清洁低碳发展。

未来，国家电投将坚定不移“走出去”，与同行企业一道，坚持共商、共建、共享，打造多元化清洁能源发展模式，共同维护全球能源安全，助力共建“一带一路”国家绿色可持续发展。

创新合作模式 建设民生工程

中国建筑集团有限公司党组副书记、总经理 文 兵

中建集团充分发挥在投资运营、勘察设计、工程建设等领域优势，积极投身共建“一带一路”国家的基础设施、民生工程建设。

响应共建“一带一路”国家需求，为当地经济社会发展创造更多价值。11年来，中建集团累计在境外实施3000多项工程，包括泰国素万那普机场改扩建、文莱淡布隆跨海大桥建设等项目。

坚持绿色发展理念，共同营造和谐宜居的家园。开发绿色施工工艺、节能环保装备和标准化施工设施，在埃及阿拉曼新城、新加坡新一代邻里中心绿洲台等项目中，将绿色低碳融入建设全过程。

积极履行社会责任，携手增进共建“一带一路”国家民生福祉。高品质建成一批民生保障项目，提供大量就业岗位和支援保障服务，在马尔代夫积极参与保障房建设，向汤加、赞比亚、塞尔维亚等国家提供支援保障服务。

面向未来，中建集团将坚持合作共赢，与共建“一带一路”国家积极寻求契合点，共同创新合作模式，参与建设更多“小而美”的民生、民心工程。

塑造品牌形象 擦亮品牌底色

中国中车集团有限公司党委书记、董事长 孙永才

作为高端装备制造商和系统解决方案提供商，中国中车集团坚持改革赋能、创新引领、价值创造，不断推出新技术、新产品、新服务，加快培育和发展新质生产力。

目前，中国中车产品服务116个国家和地区，其中共建“一带一路”国家52个，参与雅万高铁、蒙内铁路、中老铁路等多个海外重大工程。

近年来，中国中车坚持品牌追求，持续打造大国重器，擦亮国家名片，积极增强科技和品质的硬实力、文化和管理的软实力、责任和价值的暖实力，着力塑造值得信赖、品质过硬的中车品牌形象。全方位提升品牌特质，其中包括红色传承的品牌本色、创新引领的品牌特色、数智绿色的品牌底色、国家名片的品牌亮色、价值创造的品牌成色。

中国中车将深入实施本地化制造、本地化用工、本地化采购、本地化维保和本地化管理，提供全生命周期系统解决方案，持续为推动高质量共建“一带一路”贡献力量，助力基础设施“硬联通”，推动行业规则标准“软联通”，促进共建“一带一路”国家人民“心联通”。

加大绿色投资 营造良好氛围

中国国新控股有限责任公司党委书记、董事长 徐思伟

近年来，中国国新持续深化国有资本运营公司改革，不断完善运营模式、丰富运营功能，构筑了国有资本市场化运作的专业平台。同时，我们在推进中资企业参与共建“一带一路”方面取得积极成效，特别是在绿色投资领域，见证共建“一带一路”国家发展，为中国企业“走出去”提供了广阔的空间。

共建“一带一路”国家在产业结构、配套技术、资本能力等方面存在差异，可以开展更多常态化交流磋商，携手营造良好营商环境。通过各方的共同努力，有力增强共建“一带一路”的绿色投资新动能。

共建“一带一路”已经进入高质量发展新阶段，中资企业作为共建“一带一路”的重要参与者，应充分发挥在绿色投资方面的带动作用。

随着资金融通不断扩大，金融合作机制日益健全，多边合作机构可以积极联合开展海外投资，发挥各自优势，降低融资成本。全媒体时代，还可以利用新媒体技术和融媒体策略，加强媒体国际合作交流，为企业投资建设营造良好舆论氛围。

深化开发合作 促进文化互鉴

中国海洋石油集团有限公司党组成员、副总经理 阎洪涛

中国海油积极投身共建“一带一路”，以更大力度推动能源领域对外合作向深层次、宽领域、高质量迈进。

持续深化国际油气开发项目合作。逐步形成四大油气合作区，累计实现油气权益产量超2.4亿吨，为维护全球能源安全、促进油气产业高质量发展贡献了力量。

持续推动能源油气贸易合作。构建全球营销网络、资源配置和销贸储运融一体化运营平台，全球油气资源配置和运营能力不断提升。目前，我们与42个共建“一带一路”国家实现原油和液化天然气贸易合作，累计原油贸易量达6.2亿吨，进口来自共建“一带一路”国家的液化天然气约1.3亿吨，为共建“一带一路”国家创造就业岗位、提供清洁油品保障。

加强与共建“一带一路”国家的媒体合作，能够更好地促进文化交流与互鉴，为高质量共建“一带一路”提供有力的舆论支持。

中国海油不断深化媒体合作，在高质量共建“一带一路”过程中推进了翠鸟油田绿色开发等央企外宣工程，展现了良好的企业形象。

加强交流互动 助力共同繁荣

中国南方电网有限责任公司党组副书记 刘启宏

南方电网积极践行新发展理念、推动高质量发展。我们从扎根中国、服务中国，到投身高质量共建“一带一路”，努力让发展成果惠及更多国家和人民，讲好中国式现代化的故事。

讲好“共同点亮万家灯火”的故事。南方电网持续为中国南方区域的100万平方公里、2.72亿人提供优质的供电。在东南亚，建设10多条跨境输电通道，与越南、老挝、缅甸电网紧密互联；高质量建成越南永新电厂、老挝南塔河1号水电站等，为当地经济社会发展提供电力保障。

讲好“人与自然和谐共处”的故事。在南美洲，我们积极共享输配电的绿色技术，建设智利首条高压直流输电线路；在中亚，合作建设乌兹别克斯坦大规模风电项目，助力清洁能源开发利用。

讲好“共建家园美美与共”的故事。在发展电力的同时，我们积极融入社区、改善民生，在越南永新电厂建设和运营过程中，提供4000多个本地就业岗位；在建设中老铁路外部供电项目过程中，为老挝北部山区修建村庄道路，改善民众出行条件。

南方电网期待同媒体一道，进一步加强交流互动，助力建设共同繁荣、清洁美丽的世界。

推动绿色发展 讲好能源故事

国家能源投资集团有限责任公司党组副书记 王 敏

近年来，中国能源行业积极推进一系列举措和实践，全面提升能源生产保障能力，务实推进国际能源合作。

国家能源集团是世界主要的能源供应商之一。我们认真贯彻能源安全新战略，积极投身共建“一带一路”，在印度尼西亚、南非、希腊等10个国家成功运营18个清洁能源项目。面对新形势新挑战，我们将全力抓好能源安全、能源转型、能源科技，壮大战略性新兴产业规模，以更坚定的步伐推动绿色发展，着力打造更安全、更经济、更高效、更可持续的能源企业。

以媒体为桥梁，国家能源集团与海外媒体开展合作，成功举办文化传播交流活动近30场，与人民日报社联合发布共建“一带一路”高质量发展案例报告，组织开展“世界青年能源行”系列活动、Z世代中欧能源行系列活动，策划推出《爱在零纬度》等多个传媒产品，努力讲好能源故事。

未来，我们将进一步深化拓展与中外媒体的合作，进一步讲好共同发展故事、文化融合故事、民心相通故事，切实助推绿色低碳转型。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 11 版）

(责编：崔越、刘叶婷)