吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃化身“洋幺妹”。李佩蔺摄

上山了。

9月1日下午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团来到四川广安，在华蓥市的华蓥山感受自然之美，体验人文之妙。

雄奇、险要。“‘天下第一雄山’，这是郭沫若先生给予华蓥山的评价。”坐在登山车上的中外媒体记者充分感受到了华蓥山的“雄”——山路九曲十八弯，从山脚到景区入口，登山车“气喘吁吁”开了二十多分钟。

华蓥山景区以苍翠茂密的山林为环境基调，以世界罕见的喀斯特早期发育石林奇观为典型景观代表，是中国海拔最高的山岳型石林。“一吻千年”“八百罗汉”等石林，既是大自然的鬼斧神工，也是时间雕刻的艺术品。考察团成员，啧啧称奇。

吉尔吉斯斯坦《自由之山报》总编辑纳拉雷·阿桑巴耶夫见到景区的石林，三下五除二就爬上高处，并比了一个“大拇哥”，“我来自山国吉尔吉斯斯坦，对山有天然的好感，而这里的石林雄伟壮观，与森林融为一体，与众不同。而且，这里是邓小平的故乡，他在吉尔吉斯斯坦很有影响力，我非常喜欢他，因此对这里的崇敬之情油然而生。”

吉尔吉斯斯坦《自由之山报》总编辑纳拉雷·阿桑巴耶夫攀上巨石，竖起了“大拇哥”。脚动登山，手动点赞。张亚欣摄

纳拉雷·阿桑巴耶夫还表示，他拍了很多照片，计划传给国内的同事，告诉他们：“瞧，在中国也有和吉尔吉斯斯坦一样的城市。”

华蓥山旅游区内，植被覆盖率高达95%以上，饱含负氧离子，是天然“大氧吧”没错了。

顺着华蓥山的步道拾级而上，置身美景中，哈萨克斯坦BAQ通讯社高级记者古尔詹·拉曼库洛娃，似乎“左右为难”：“如果观光车的车速能慢一些，我或许能领略到更多好风光，但不得不承认，乘坐观光车能为我节省不少体力。”

一方山水养一方人，一方山水有一方风情。有什么样的山川河岳，就会有什么样的风土人情，形成对应的文化遗存。在华蓥山，曾经，漫长农耕文化特定的历史条件下，滑竿是出行代步工具，是翻山越岭的需要；如今，“滑竿抬幺妹”则是非物质文化遗产的一种体验，是对祖先生产生活方式的致敬与纪念。

在华蓥山旅游区进门处，写有“滑竿抬幺妹”字样的大招牌醒目地悬挂着。吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃成为考察团“第一个洋幺妹”。

一圈体验下来，妮娜·尼奇博洛娃难掩兴奋，她说：“我从来没有坐过滑竿，坐在上面像王后一样，太有趣了！不过抬我的轿夫可能有些辛苦。”

“华蓥山滑竿抬幺妹”竞技活动，距今有上千年历史。唐朝初期时，华蓥山高登山（海拔1704米）、宝鼎（海拔1590米）香火旺盛，每年农历二月至六月期间，方圆数百里的民众热衷到宝鼎光明寺进香朝拜。因坡陡林密，道路崎岖，滑竿成为有钱人家和大家闺秀的代步工具。为选拔得力抬夫，便产生“滑竿抬幺妹”竞技活动。

改革开放以后，“华蓥山滑竿抬幺妹”竞技活动重出江湖，并进入鼎盛时期。该竞技活动在以传统竞技比赛为主的同时，被赋予了新的内涵：融入更多趣味性和娱乐性的活动内容，形成了一年一度的“华蓥山幺妹节”习俗活动。

《中国与俄罗斯》杂志社社长奥列格·别列日内赫就客串了一把“洋抬夫”。他邀请中国女记者坐上滑竿。只见他步伐沉稳，速度均匀，还真有“抬夫”的样子。他笑称，自己在俄罗斯经常爬山，背包至少有20千克，所以抬滑竿之前有心理准备，如果非说负重爬山和当“抬夫”的区别，奥列格·别列日内赫认为抬滑竿是两个人的合作，身高如果悬殊的话将不好保持平衡。

《中国与俄罗斯》杂志社社长奥列格·别列日内赫充当“洋抬夫”，轻松“拿捏”。陈斌摄

2021年，“华蓥山滑竿抬幺妹”项目入选第五批国家级非物质文化遗产项目名录，让广安市国家级非物质文化遗产项目实现“零”的突破。

华蓥市原文体局局长、非遗传承人张承光说，“滑竿抬幺妹”看似简单，其实有很多文化元素在里头，比如先民的智慧、积极进取的精神、依托工具的流变等等。作为一种非物质文化遗产，近年来它与景区实现了相融互促、相得益彰，是文旅融合的生动实践。未来要继续把它传承好，让更多游客了解、体验这个项目，进一步推动这项非遗与旅游紧密结合，助力乡村全面振兴。

（文：齐志明、张亚欣）

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