“我给太太买了包。”《发展中的摩尔多瓦》编辑阿纳托利·卡丘克给大家展示他的收获。张亚欣摄

阿纳托利·卡丘克成了“显眼包”。

这位《发展中的摩尔多瓦》编辑，在世界丝绸源点文创集市大厦台阶前，捧着一款丝制手提包，向大家展示他的“战果”。阿纳托利·卡丘克捧在手里的是“爱”。对妻子的爱，对中国丝绸的爱。他在文创集市上看到同行的妻子对这款包爱不释手，“宠妻狂魔”的他毫不犹豫出手。“我妻子很喜欢这款包，我也很喜欢，艳丽色彩、真丝材质，非常惊艳，值得买、珍藏。”

9月1日上午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团，来到南充六合丝绸博览园。

古丝绸之路绵亘万里，延续千年，是古代东西方文明的交汇之路，也将精神与启示投射到当今世界交往的舞台。丝绸之路，丝绸是承载，它从哪里来？走向哪里去？这是“一带一路”共建国家的媒体记者与编辑们的同问。中外记者在六合丝博园，抽“丝”剥茧，探寻答案。

塔吉克斯坦“阿维斯塔”通讯社总编辑占纳特洪·库尔班诺娃被色彩靓丽的丝绸制品吸引。李佩蔺摄

嘉陵江畔，桑田神木。

丝博园，园址在南充市高坪区都京街道办事处（前都京镇），占地178亩。其位于嘉陵江中游东岸，有“中国绸都·丝绸第一镇”之称。园区集丝绸文化寻根溯源、丝绸工艺现场展示、丝绸产品生产销售、山水美景游览观光等多元业态于一体，呈现了从栽桑养蚕、缫丝织绸到成品展示销售的丝绸变身全过程。触摸丝绸文明、体验丝绸文化、探寻南方丝绸之路起点，丝博园有点全。

青石路蜿蜒、灰砖墙矗立、银杏林高耸，一砖一瓦、一草一木发出历史呢喃。1912年，著名民主革命家张澜于高坪都京创办了六合丝厂，该厂曾是亚洲最大的缫丝企业，延续百年，是中国存续时间最长、至今仍在经营生产的丝绸名企。

张澜创办企业时打造的办公场所——六合院，是典型的晚清木构穿斗建筑，如今变身为六合历史文化馆。工业风满满的缫丝设备馆展厅，由六合丝厂历史上缫丝车间的一部分改建而成，展示了不同年代使用过的选茧、煮茧、缫丝等制丝设备和用具。中外媒体跟随工作人员的讲解，透过一张张图片、一件件作品、一套套设备，了解南充丝绸的过去、现在、未来。

“之前我对丝绸有一些了解，听完介绍，我对中国丝绸工艺的进步、技术的创新有了更多了解。一家企业，历经风雨，绵延百年，仍旧很有竞争力，这让人震撼。”《中国与俄罗斯》杂志社社长奥列格·别列日内赫说，“我拍摄了很多图片与视频，之后我会发到我们的媒介上，让更多俄罗斯读者感受到中国丝绸文化的魅力，也看到中国城市的活力和经济的脉动。”

登上锅炉码头、乘上窄轨火车，感受历史上的丝绸物料运输轨迹；置身车间厂房、亲手触摸各种生产设备，还原当年的工艺流程场景……这种“工业遗产+活化展示+互动体验”的文旅形式，反映出企业在经营业态上的传承与创新，也成为中外记者关注热点。

六合集团总经理林森介绍，“以文塑旅、以旅彰文”，文旅融合既是时代潮流，也是市场所趋。

园区旅游商品售卖体验馆内，色彩斑斓、质地丝滑的丝制品激起了今日白俄罗斯出版集团副社长兼副总编辑玛尔塔·赤纬的购买欲，她兴奋地说：“我很喜欢中国的丝绸制品，以前就买过很多丝绸制作的衣服和被子，我尤其推荐蚕丝被，冬暖夏凉。”

今日白俄罗斯出版集团副社长兼副总编辑玛尔塔·赤纬给母亲购买蚕丝被和衣服。李佩蔺摄

玛尔塔·赤纬俏皮地说：“虽然我们国家也有丝绸制品，但价格昂贵，而且无法确定是否属于正品，在中国当地购买才让我放心。”

欧亚媒体考察团成员对丝绸制品爱不释手，拍不停手。陈斌摄

整场采访调研中，俄罗斯“大欧亚”总编辑弗拉基米尔·别列日内赫对和中国丝绸相关的一切都饶有兴趣，或主动询问，或拍照留存，或与人探讨。从世界丝绸源点博物馆讲解员青晓宇那里得知这里经常举办丝绸秀等大型活动，他当即表示，如果园方有意愿，他将非常愿意助推中国丝绸走入俄罗斯。“在贝加尔湖畔穿着旗袍走秀，秀出中国丝绸文化之美。”弗拉基米尔·别列日内赫乐做牵线人、策划人。

俄罗斯“大欧亚”总编辑弗拉基米尔·别列日内赫不仅对蚕丝被感兴趣，还愿意帮中国丝绸牵线走入俄罗斯。李佩蔺摄

（文：齐志明、张亚欣）

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