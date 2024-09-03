新华社北京/阿比让9月3日电 题：共叙友情 共商合作 共话未来——非洲多国人士瞩望中非合作论坛北京峰会

新华社记者宋盈 张健

2024年中非合作论坛峰会将于4日至6日在北京举行。这是继2018年中非合作论坛北京峰会后中非领导人再次相聚北京，双方将围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”的主题，共叙友情，共商合作，共话未来。

中非是真实亲诚的友好兄弟和发展中国家团结合作的典范，中非命运共同体建设持续走在构建人类命运共同体的前列。中非合作论坛已成为中非合作的“金字招牌”和引领国际对非合作、深化“全球南方”合作的有效机制。

峰会将启，非洲多国人士充满期待，寄望中非共绘未来发展蓝图，携手奔赴现代化新征程，推动开启构建高水平中非命运共同体新时代。

凝聚“全球南方”力量

中非兄弟情谊源远流长、历久弥坚。中非合作论坛2000年成立以来，中非友好务实合作实现跨越式发展。2013年，中国国家主席习近平提出的真实亲诚对非政策理念和正确义利观，引领中非命运共同体建设驶入“快车道”。在元首外交引领下，中非进入共筑高水平中非命运共同体的新阶段。

谈到即将召开的中非合作论坛北京峰会，非洲多国人士希望通过此次峰会共同壮大“全球南方”力量，推进中非命运共同体建设再上新台阶，共同发出中非推动全球治理体系改革的强音。

刚果（布）官方媒体《新共和国报》社长阿纳特·威尔弗里德·姆博萨表示，中国给予非洲的支持与帮助从来不附加任何政治条件，希望本次峰会进一步推动加强非中政治合作，在尊重非洲国家独立自主的基础上推进非中命运共同体建设。作为世界上发展中国家最集中的大陆，非洲需要与中国这个最大的发展中国家紧密团结，加强在国际事务上的合作，共同推动全球治理体系改革。

塞拉利昂《阿沃克报》主编奥斯汀·托马斯说，期待峰会为共筑高水平非中命运共同体注入强大能量。喀麦隆雅温得大学国际关系教授埃尔维斯·恩戈勒·恩戈勒说，非中都致力于进一步加强全面战略合作伙伴关系，建设更加牢固的非中命运共同体。他期待此次峰会继续倡导创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动非中高质量合作。

南非前资深外交官、浙江师范大学非洲研究院名誉教授赫特·格罗布勒认为，非中关系有巨大的发展潜力，将继续成为“全球南方”合作的成功典范。“我们相信，通过这次峰会，非中将增进传统友谊，深化团结合作，开辟加快共同发展的新局面，谱写构建非中命运共同体新篇章。”

推进中非务实合作

谋发展、求合作是中国和非洲国家的共同追求。中非双方将“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲多国发展战略有机对接。从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非合作不断提质升级。中国连续15年保持非洲最大贸易伙伴国地位。

埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁在随埃及代表团出席此次峰会前对记者说，北京峰会将成为推动非中经贸伙伴沟通交流的重要平台。“我们可以跟非洲合作伙伴讨论如何更好地为他们服务，也可以讨论中国投资者如何通过埃及更好地为非洲服务。”

肯尼亚航空公司首席商务与客户官朱利叶斯·萨伊鲁对中国市场充满信心，对峰会同样充满期待。他说：“希望非中领导人共商未来发展合作大计，多走动，让肯航在中国执飞得更勤、更远。”

苏丹能源和石油部长穆希丁·纳伊姆·穆罕默德·赛义德说，期待非中双方在不断扩大基础设施、农业等传统领域投资和贸易规模的同时，将合作逐渐延伸至清洁能源、绿色经济等新兴领域，为非中共同发展提供强劲动力，为非中传统友谊开辟美好愿景。

近年来，中非人文交流向更广领域拓展，双方文化、媒体、智库交流活动精彩纷呈，民间交往热络频繁。

在浙江师范大学非洲研究院从事研究工作的喀麦隆籍博士罗德里格·泰内·塔林说，非中合作给了他前往中国、实现梦想的机会。他立志成为喀中文化交流大使，期待非中合作关系不断发展，为非洲青年创造更美好的未来。

加纳中国友好协会秘书长本杰明·阿尼亚格尔说，非中人文交流逐年升温，人民友谊不断加深，助推非中在政治、经贸等领域友好合作。“我期待非中能借此次峰会进一步扩大人文交流，推动科技合作，增加双方留学生互派力度，使非中友谊结出更多果实。”

携手奔赴现代化新征程

非洲被称为“世界上最年轻的大陆”。推动现代化进程是中国同非洲的共同梦想。如何将巨大的人口规模转化为人力资源优势，助力现代化发展，是中国和非洲发展振兴的关键。

去年8月，习近平主席在南非出席中非领导人对话会时宣布了中方支持非洲工业化、农业现代化和人才培养的三大举措，涵盖非洲现代化建设迫切需要的领域。中方还发布《中非人才培养合作计划》，宣布将同非洲继续加强技术转移、教育培训等能力建设合作。

肯尼亚总统鲁托在启程前往北京出席峰会前表示，肯方相信本次峰会将为肯中合作注入新动能，助力肯尼亚及更多非洲国家迈向现代化。他说，肯中双方正通过共同探索现代化的生动实践，携手构建人类命运共同体，造福两国人民。

刚果（布）发行量最大的报纸《布拉柴维尔快讯报》主编居伊-热尔韦·基蒂纳说，数十年来，中国的经济发展成果惠及非洲，希望此次峰会能够继续帮助非洲探索农业产业化发展道路，推动非中科技领域交流，为促进非洲国家经济发展和实现现代化贡献更多力量。

在津巴布韦经济学家保罗·穆索扎看来，加快现代化进程是非中人民的共同期待。非洲当前仍面临初级产品出口占比较高、交通与能源基础设施不完善、农业生产力水平较低等问题，中国是帮助非洲应对这些挑战的最佳伙伴。

加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬说，非中合作求真务实，给非中人民带来实实在在的好处，中国永远是非洲迈向现代化道路上的最可靠伙伴。

(责编：牛镛、岳弘彬)