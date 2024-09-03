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中非合作论坛在京举行第九届部长级会议

2024年09月03日22:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月3日电（记者 董雪）中非合作论坛第九届部长级会议3日在京举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅，商务部长王文涛、国家国际发展合作署署长罗照辉，以及论坛共同主席国塞内加尔非洲一体化和外交部部长法勒、经济规划和合作部部长萨尔共同主持。会议为即将举行的中非合作论坛北京峰会作了全面准备。

　　王毅说，本次峰会主题确定为“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”，顺应了历史进步必然要求，体现了中非人民共同愿望。习近平主席将同非方领导人一道擘画中非关系发展新蓝图，引领“全球南方”前进方向。相信在论坛各成员共同努力下，峰会必将成为加强中非团结合作的又一次历史性盛会，树立起“全球南方”携手迈向现代化新的里程碑。

　　王毅表示，中非合作论坛第八届部长级会议召开三年来，双方秉持中非友好合作精神，以元首外交为引领，推动中非关系开启“加速度”、中非合作驶上“快车道”、中非命运共同体建设迈上新台阶。28亿中非人民加强团结协作，必将为构建人类命运共同体开辟新天地。

　　法勒、萨尔及非洲各次区域国家代表表示，非中真诚友好、兄弟情谊弥足珍贵。非中共建高水平命运共同体大有可为。非方愿同中方密切协作，开好本次峰会，为双方人民带来更多福祉。

　　会议审议并以热烈掌声通过了峰会议程及成果文件草案。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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