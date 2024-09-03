新华社北京9月3日电题：“一次承前启后、守正创新的会议”——中国政府非洲事务特别代表介绍2024年中非合作论坛峰会相关情况

新华社记者许可、顾天成、张漫子

9月3日，2024年中非合作论坛峰会新闻中心举办吹风会，中国政府非洲事务特别代表刘豫锡面向中外媒体进一步介绍峰会相关情况。

“近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交”

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。国家主席习近平将于9月5日出席峰会开幕式并发表主旨讲话。中非领导人将围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，共叙友情，共商合作，共话未来。

刘豫锡表示，这是中国近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。众多非洲国家领导人和非盟委员会主席率团与会，联合国秘书长作为特邀嘉宾、有关国际和地区组织作为观察员也将出席峰会有关活动。

峰会计划通过《宣言》和《行动计划》两份成果文件。刘豫锡介绍，两份成果文件各有侧重：《宣言》重在凝聚释放中非双方在携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体等重大问题上的共识，展现双方在全球治理、和平安全、经贸合作等领域加强合作的决心和信心；《行动计划》梳理规划中非未来3年高质量合作实施路径，为中非下一步深化合作指明方向。

“聚焦友好合作，扎实推进论坛建设和各项成果落实”

中非合作论坛成立24年来特别是新时代以来，始终秉持共商共建共享原则，已经成为中非合作的“金字招牌”和引领国际对非合作、深化全球南方合作的一面旗帜。

刘豫锡介绍，在习近平主席和非方领导人的共同关心推动下，中非双方聚焦友好合作，扎实推进论坛建设和各项成果落实，推动中非关系大踏步前进，实现跨越式发展。

“中非领导人将在峰会上再次相聚，共商双方发展大计，引领中非关系不断升级。”刘豫锡说。

中非双边贸易额去年达到历史性的2821亿美元，中国连续15年保持非洲最大贸易伙伴地位。刘豫锡表示，这彰显了中非合作的强大韧性与活力。在当前世界经济发展面临挑战的背景下，中非双边经贸往来在中非合作论坛引领下充满活力，成为国际发展合作的一道亮丽风景线。

此外，中非在减贫、教育、卫生、科技、环保、青年、妇女、地方等领域交流日益密切，双方正不断扩大在绿色发展、数字创新方面的合作，加速科技成果向现实生产力转化，打造更多合作亮点。

“同非方一道总结经验、凝聚共识、规划未来”

刘豫锡表示，即将举行的这次峰会是一次承前启后、守正创新的会议。中方希望通过举办峰会，同非方一道总结经验、凝聚共识、规划未来——

一是迈向共筑高水平中非命运共同体新征程。中非领导人在峰会上共商合作大计、共谋合作规划、加强治国理政交流，将为下阶段论坛建设提供重要引领。

二是汇聚中非深化各领域合作新动能。中非将积极落实峰会成果，让各领域务实合作越走越实，打造高质量共建“一带一路”的样板典范。

三是续写中非人民相知相亲友谊新篇章。峰会将推出一系列合作新举措，深化中非人民相知相敬相亲，使中非友好薪火相传、永续推进。

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