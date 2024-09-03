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津中各领域合作卓有成效——访津巴布韦总统姆南加古瓦

2024年09月03日20:09 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷9月3日电　高端访谈｜津中各领域合作卓有成效——访津巴布韦总统姆南加古瓦

　　新华社记者许正

　　津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦正在对中国进行国事访问，并将出席中非合作论坛北京峰会。访华前夕，姆南加古瓦在津首都哈拉雷总统府接受新华社记者采访时说，津中传统友谊历久弥坚，双方在政治、经济和社会等各领域合作卓有成效。

　　姆南加古瓦说，他对此次访问充满期待，希望推动津中合作取得更多成果。他愉快地回忆起上世纪60年代在华学习的经历，表示愿意推动双方关系好上加好。

　　“津中友谊源远流长，可以追溯到上世纪60年代。自那以来，津巴布韦与中国的关系不断深化和具体化。”姆南加古瓦说。

　　中国与津巴布韦于1980年4月18日津独立当天建交。2018年4月，应国家主席习近平邀请，姆南加古瓦对中国进行首次国事访问。在那次访问中，两国元首一致决定将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系。

　　目前，中国是津巴布韦最主要的外资来源国之一和主要的贸易伙伴。据中国海关统计，2023年中国与津巴布韦双边贸易额为31.22亿美元，同比增长29.9%。

　　包括卡里巴南岸水电站扩容、维多利亚瀑布城机场改扩建等一系列中资项目的落地，有力提升了津巴布韦能源和交通基础设施。

　　姆南加古瓦说：“如今，津中两国在政治、经济和社会等各领域都展开了卓有成效的合作。”

　　展望即将召开的中非合作论坛北京峰会，姆南加古瓦说：“中非合作论坛是一个国际化平台，津巴布韦期待借助本次峰会最大限度地推动津中合作，更好实现互利共赢。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

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