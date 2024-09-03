2024年9月3日，外交部副部长马朝旭在人工智能能力建设研讨班开班式上发表视频致辞。

马朝旭表示，去年10月，中国国家主席习近平提出《全球人工智能治理倡议》，围绕人工智能全球治理这一重大时代课题提出了中国方案。中方期待联合国未来峰会在人工智能全球治理问题上进一步凝聚共识，充分发挥联合国的引领作用。

马朝旭指出，中方主张加强人工智能能力建设，推动公平普惠全球治理。今年7月，联合国大会协商一致通过中国主提的加强人工智能能力建设国际合作决议，体现了国际社会的共同呼声。中国既是倡导者，也是落实者，希望此次研讨班成为一次技术交流会、经验分享会和务实合作会。

联合国秘书长古特雷斯在开班式致辞，赞赏中国推动联大通过人工智能能力建设决议并举办此次研讨班，强调各国应加强国际合作，共享人工智能机遇，帮助发展中国家弥合智能鸿沟，推进落实可持续发展目标。联合国愿为此发挥独特作用，呼吁各国支持联合国未来峰会达成重要共识。

此次研讨班由外交部、联合国共同主办，上海市政府承办。上海市副市长陈杰出席开班式并致辞。来自近40个国家的政府官员和专家等参训。

外交部发言人毛宁介绍研讨班有关情况

2024年9月3日外交部发言人毛宁主持例行记者会。

记者：据了解，首届人工智能能力建设研讨班在上海开班。请问发言人能否介绍研讨班有关情况？

毛宁：当前，人工智能技术快速发展并开始广泛应用，已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。作为人工智能大国，中国高度重视人工智能技术的发展与应用问题，尤其关注加强广大发展中国家的能力建设，积极致力于帮助他们从中获益，确保“全球南方”国家有机会深入参与人工智能全球治理进程。在此背景下，中方在今年联合国大会提出“加强人工智能能力建设国际合作”决议，获得协商一致通过，143个国家联署。

作为该决议的后续行动，中国和联合国于9月3日至6日在上海共同主办人工智能能力建设研讨班，来自近40个国家的代表参加，联合国秘书长古特雷斯出席开班式。本次研讨班将通过专家授课、互动交流、参访调研等多种方式，帮助“全球南方”国家代表深入了解人工智能技术发展现状及趋势，不断弥合智能鸿沟。中方将继续致力于向国际社会提供公共产品，以实际行动支持发展中国家实现发展，促进人工智能造福全人类。

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