新华社北京9月3日电 题：“艺”牵万里 “情”系中非——喀麦隆舞者的中国情缘

新华社记者杨淑君、高尚

秋日的北京，天高云淡。走进京郊昌平区的一处画满墙绘的紫色房子，色彩明艳的非洲舞蹈服装、别具一格的道具装饰、大大小小的非洲鼓随处可见。这里是中国舞蹈编导蒋可钰和她的丈夫西蒙·阿蓓的工作室。

“舞蹈是对生命喜悦的表达。”伴随着音乐鼓点，来自喀麦隆的阿蓓向记者演示舞蹈动作。“重心向下，跟大地去接触，不同的节奏会产生不同的动力。无论跳哪个舞种，其实都是一种天、地、人之间的关系。”阿蓓说。

今年41岁的阿蓓从小就与中国结缘，儿时的他对中国功夫“情有独钟”，幻想着有朝一日能到中国学习“盖世武功”。2005年，阿蓓遇到了来自中国贵州的蒋可钰。彼时，中国舞蹈编导娜尔斯与蒋可钰通过中喀文化合作项目来到喀麦隆，负责重建喀麦隆国家舞蹈团，并为此培养专业的舞蹈演员。

“现代舞强调用身体表达自己的语言，编舞时较易融入非洲元素，保留非洲文化传统。”蒋可钰说，为了让当地舞者更好地感知身体，她们强调舞者需要巧妙地运用呼吸，而中国的太极是很好的训练及调理方式。

经过选拔，包括阿蓓在内的27名舞者进入喀麦隆国家舞蹈团。通过三年多的精心培养，舞蹈团很多成员都成为有独立编创能力的人才。2008年北京奥运会“相约北京”之“非洲之夜”中的舞蹈《黑色是美丽的》《在云的那一端》，就是重建后舞蹈团带来的特别礼物。

一段情，跨越山海，对艺术的热爱超越了语言与地域的界限。舞蹈“牵线”，阿蓓与蒋可钰在非洲大陆相识、相恋，并最终在北京喜结连理。2012年，阿蓓舞团在北京设立分部。此后，两人又开设了非洲舞蹈工作坊，传播非洲文化。

“震颤的灵魂，这是我对非洲舞最直接的感受。”蒋可钰说，自己9岁时就开始跳苗族舞、侗族舞、藏族舞等各种舞蹈，在非洲的舞蹈中找到了小时候跳舞的“印记”。

“中国与非洲相距很远，在文化上却有很多相似的地方。”在阿蓓看来，非洲“跺脚”舞步从大地上汲取力量，中国佤族、藏族舞蹈中也有类似表达，“去中国云南、新疆等地采风时，看到当地少数民族的舞蹈，会被那种纯粹的情感和喜悦所打动。”

阿蓓说，他对中国传统文化很着迷，会去阅读《老子》，也会学习中国传统乐器，体验非遗。

“在中国生活的这些年，他得到了很多中国文化的滋养。”蒋可钰说，每接触一个舞蹈项目，阿蓓都会真正地扎下去研究，再进行创作。

今年，阿蓓担任了音乐剧《西湖东坡》的编舞工作，他花了大量时间去了解、研究苏轼当年走过的地方，探寻不同地域文化的根源，并从中取材进行创作。

“我在做这次的编舞时，就好像既在‘山里’又在‘山外’，既在西湖的‘此岸’又在‘彼岸’，有多个视角。”阿蓓告诉记者，苏轼曾经写过“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，让他回味无穷。

通过观察在玻璃杯中舒展、旋转的茶叶，阿蓓受到启发，进而在这部剧中编排了茶舞，借以表达自己对东方哲学的思考。

多年来，阿蓓舞团活跃在中非文化交流的舞台上，参演了多台大型演出，成为中非文化交流不断加深的见证者和实践者。

“中国有很多值得参观的地方，非洲也有很多这样的地方。”阿蓓说，现在他的很多朋友都很想到中国走走看看，“中国有我们需要学习和借鉴的东西，这将对非洲的发展有很大帮助。”

“我们一直通过各式各样的文化艺术项目，在中国传播非洲文化，运用东方智慧帮助非洲年轻艺术家成长，努力搭建中非文化交流借鉴的桥梁。”蒋可钰说。

“每个人都是舞者。”在阿蓓眼中，文化是留在人们心灵中的痕迹，可以持续很长时间。“如果双方的文化真正互相融入，就会建立一种美丽的连接，而这种连接是不容易被打破的。”

秋日暖阳下，阿蓓敲响非洲鼓，欢快的节奏中，中非文化交流的舞步从未停歇……

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