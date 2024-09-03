8月28日，中国政府非洲事务特别代表、中非合作论坛事务大使刘豫锡在北京接受新华社专访。新华社记者 陈晨 摄

新华社北京9月3日电 题：“中非是现代化发展道路上相互不可或缺的伙伴”——专访中国政府非洲事务特别代表、中非合作论坛事务大使刘豫锡

新华社记者陈晨、王越

“当前中非关系正处于历史上最好时期，你来我往越来越密，互学互鉴越来越深，友好情谊越来越浓。”中国政府非洲事务特别代表、中非合作论坛事务大使刘豫锡说，站在新的历史起点上，中国将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非方赓续传统友好，加强治国理政交流，深化务实合作，促进民心相通，携手推进现代化事业，共筑高水平命运共同体。

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京隆重举行，是继中非合作论坛2006年北京峰会、2015年约翰内斯堡峰会、2018年北京峰会之后，中非友好大家庭的又一次大团圆，也是中国近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。

刘豫锡日前接受新华社记者专访时强调，中非关系之所以重要，源于双方深厚的历史渊源、理念的高度一致和共同的发展愿景。中非在争取民族独立的斗争中相互声援，对当前国际秩序和全球治理有着相似的看法和诉求，是现代化发展道路上相互不可或缺的伙伴。

他指出，当前中非关系呈现出四个特点。一是高度互信。双方保持高层互动，在走亲戚式的相互走动中越来越亲。二是互利共赢。2023年中非贸易额达2821亿美元，连续第二年刷新历史峰值，中国已连续15年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位。双方务实合作呈现全方位、宽领域、多层次的强劲发展活力。三是交流丰富。中非在减贫、教育、卫生、科技、环保、青年、妇女、地方等领域交流日益密切，促进了中非人民之间的相知相亲。四是与时俱进。中非双方紧随时代潮流，不断开拓进取，探索新时代合作契合点。

本届峰会聚焦“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。刘豫锡说，中非双方在追求现代化道路上有着天然的历史默契和坚持和平发展的共同路径。中国式现代化为非洲提供启迪，拓展了包括非洲国家在内的全球南方国家走向现代化的路径选择，而非洲的广阔市场和活力也为中国现代化建设提供机遇。双方将加强发展战略对接，共同探索现代化发展的生动实践。

中非合作论坛成立24年来，对于深化中非互信对话、有效拓展务实合作、加强民心相通具有重要意义。刘豫锡表示，近年来，中非关系完成了从“新型伙伴关系”到“新型战略伙伴关系”，再到“全面战略合作伙伴关系”三级跳。论坛成立以来，几乎所有非洲国家和非盟委员会同中国签署了共建“一带一路”合作文件。论坛框架下，人文交流丰富多彩，在语言文化、文明互鉴等领域开展了卓有成效的合作，加深中非人民间相互了解，进一步传承中非传统友谊。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。刘豫锡说，中非双方应继续深化各领域交流合作，开展更多民间外交活动，传承中非传统友谊，为推动中非关系发展提供更大助力。

在当前国际格局中，中非关系发挥着日益重要的作用。刘豫锡认为，中非团结协作已经成为维护发展中国家正当权益、维护联合国宪章宗旨以及维护多边主义和国际公平正义的中坚力量。相信中非友好合作的进一步提质升级，将为增进全人类福祉、推动构建新型国际关系、促进世界和平与发展、推动构建人类命运共同体注入更强大动力。

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