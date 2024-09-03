人民网东京9月3日电（许可）“2024札幌中国节”于8月31日至9月1日在日本札幌市北三条广场成功举办。

活动开幕式上，中国驻札幌总领事王根华首先致辞，他感谢支持和参加活动的各机构人士，并介绍了丰富多彩的活动内容。中国驻日本大使馆经济商务公使罗晓梅、日本北海道副知事浦本元人、札幌市副市长町田隆敏、在日中国企业协会会长王家驯、沈阳市外办副主任叶航、北海道日中友好协会会长城木信隆先后致辞。

活动现场。主办方供图

为期两天的活动人头攒动。中日艺术家们在露天舞台表演二胡、琵琶、旗袍秀、书法等，吸引众多行人驻足。两国青少年的武术表演、来自四川彭州的川剧表演等，赢得现场阵阵掌声。中国留学生的汉服秀也引来许多当地民众参与体验。

当地各华侨华人社团积极参加中国节活动，不少华人餐馆出摊亮出看家本领。游客们品尝中国美食，观赏中国传统文化演出，不亦乐乎。中国在北海道的主要航司、中国移动驻日机构、中国驻东京旅游办事处等也亮相活动现场。

开幕式上，与会嘉宾合影。主办方供图

日本众议院议员道下大树、参议院议员铃木宗男、北海道日中友好协会名誉会长青木雅典出席开幕式。为活动提供大力支持的在日中国企业协会的部分会员单位负责人，北海道日中友好组织、当地经济机构以及主要侨社负责人也参加了开幕式。

北海道新闻社、北海道文化电视台等当地媒体对活动进行了报道。“札幌中国节”至今已成功举办三届，影响力持续增强。

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