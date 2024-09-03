人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美扣押委内瑞拉总统所用飞机 委方斥其为“海盗”行径

2024年09月03日14:09 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿9月2日电（记者熊茂伶）美国司法部2日宣布，在多米尼加扣押委内瑞拉总统马杜罗使用的飞机，理由是其“违反了美国的出口管制和制裁法律”。

　　美司法部长梅里克·加兰在一份声明中表示，司法部2日扣押的这架飞机，是通过一家空壳公司以1300万美元“非法”购买，并从美国走私出境供“马杜罗及其亲信使用”。他表示，司法部将继续追查违反制裁和出口管制的人员，以防他们“利用美国资源破坏美国家安全”。

　　声明说，这架达索“猎鹰”900EX型飞机在多米尼加被扣押，并应美方要求转移至佛罗里达州。据美国有线电视新闻网报道，马杜罗此前曾乘坐这架飞机出国访问。

　　美方此举遭到委方强烈谴责。委内瑞拉外长希尔2日在社交媒体上指责美方举动为“犯罪”和“海盗”行径，谴责美方单方面、非法在全球实施强制措施。委政府在一份声明中说，保留采取任何法律行动以弥补委方所受损失的权利。

　　这一事件距马杜罗连任总统仅一个多月，成为美委关系长期紧张的最新信号。美国多年来一直对马杜罗政府实施经济制裁和外交孤立政策，并支持委反对派领导人。

　　委内瑞拉7月28日举行总统选举，马杜罗再次当选。马杜罗8月1日表示，委内瑞拉人民才是赋予权力并做出决定的一方，美国应该停止干涉委总统选举。

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部