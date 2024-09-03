张旌

新华社北京9月3日电 日本首都圈地区和大阪府等地近期“大米荒”持续，许多超市的大米出现断货或限购情况。大阪府官员2日再次呼吁日本中央政府尽快投放储备米，以缓解供应紧张、平抑大幅上涨的米价，但遭到中央政府官员拒绝。

这是7月26日在日本东京一家连锁超市拍摄的货架上的大米（手机照片）。新华社记者钟雅摄

日本部分地区7月开始出现“大米荒”，现已波及更多地区。据日本媒体2日报道，首都东京及附近地区大米供应紧张的情况仍在持续，大阪府许多超市的大米也处于断货状态。虽然近日有部分新米上市，但一些新米价格上涨至去年同期的两倍，令不少消费者望而却步。

大阪府知事吉村洋文2日再次呼吁农林水产省投放政府储备大米，以缓解“大米荒”并平抑高昂的米价。按他的说法，在供应紧张背景下，新米上市后需求量激增、价格大幅上涨，投放储备米有助于降低米价。

7月26日，在日本东京一家连锁超市，一名男子经过摆放大米的货架（手机照片）。新华社记者钟雅摄

此前，他曾在8月26日呼吁日本政府投放政府储备米，称“没必要让大米在仓库里沉睡”，得到零售商和消费者支持。据日本媒体报道，日本政府储备米总量约为100万吨。

日本农林水产省随后以投放储备米恐对大米流通造成影响为由，拒绝了这一要求。日本内阁官房长官林芳正2日在记者会上表示政府无意投放储备米。他说，政府储备米是在全年大米供应不足的情况下投放。而现阶段新米陆续上市，大米紧缺状况将随之缓解。（张旌）

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