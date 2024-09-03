钟文兴 曹欣悦

老挝国民议员、外事委员会副主席占塔冯·显阿玛蒙迪日前接受人民网记者专访时对中国人大在推动中国特色社会主义民主政治发展方面发挥的重要作用表示赞赏。他指出，在国际舞台上，中国全国人大积极参与各国议会联盟等国际组织，为促进世界和平与发展作出重要贡献。

老挝国民议员、外事委员会副主席占塔冯·显阿玛蒙迪接受人民网记者采访。人民网 钟文兴摄

显阿玛蒙迪认为，全过程人民民主是符合中国国情的民主形态，体现了以人民为中心的发展理念。“每个国家都有自己的文化传统和发展道路，有些人对中国民主的误解源于对中国国情的不了解。事实上，中国特色社会主义民主政治是从人民利益出发，充分听取民意，这正是最广泛、最真实的民主。”

在华期间，代表团参观了山西省太原市杏花岭街道人大代表联络站、并旁听了《山西省体育发展条例（草案）》意见建议征询会。显阿玛蒙迪强调，中国有独特的民主与法治，“基层立法联系点”保证了法律法规在确立或修改之前，使各界人民充分了解，并听取基层群众的意见。“这种方式有助于推进法治建设。”他认为，这种法治方式不仅可以服务于中国人民，也为其他发展中国家提供了重要的经验。

谈及老中关系，显阿码蒙迪认为，两国是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，双方在党、政府、议会等各层面的交流日益密切。他高度认可中国在基础设施建设、教育、医疗等领域对老挝的支持。显阿玛蒙迪特别提到了中老铁路，认为这是两国共建“一带一路”的标志性成果。“中老铁路的建成通车，不仅极大便利了两国人民往来和货物运输，更为老挝从‘陆锁国’向‘陆联国’转变创造了条件，有助于老挝融入区域互联互通。”

显阿玛蒙迪表示，中国的可持续发展道路值得发展中国家借鉴。“中国在经济、社会、文化、环境等各方面都实现了协调发展。特别是在清洁能源利用方面，中国为全球应对气候变化作出重要贡献。”

老挝国民议员、外事委员会副主席占塔冯·显阿玛蒙迪参观天津港。人民网 钟文兴摄

应中方邀请，显阿玛蒙迪率领老挝国会代表团近日访华，参加全国人大加入各国议会联盟40周年纪念活动暨第六次发展中国家议员研讨班。

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